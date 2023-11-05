استطلاع: تراجع شعبية حكومة اليابان إلى مستوى قياسي جديد

MENAFN - Youm7) أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، تراجع شعبية حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مستوى منخفض جديد بلغ 28.3 بالمئة.



وأفاد الاستطلاع، حسبما ذكرت كيودو اليوم الأحد بأن أكثر من 60 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع غير راضين عن خفض ضريبة الدخل الذي أعلن عنه كيشيدا مؤخرا في إطار حزمة التحفيز الاقتصادي.



ووفقا لاستطلاع الرأي الهاتفي الذي استمر ثلاثة أيام على مستوى البلاد، انخفض معدل التأييد لحكومة كيشيدا من 32.3 بالمئة المسجلة أكتوبر الماضي، وهو أدنى مستوى قياسي منذ أن أصبح كيشيدا رئيسًا للوزراء في أكتوبر 2021.



وفي محاولة لتغيير معدل شعبية حكومة كيشيدا المتدهور، يعتمد رئيس الوزراء الياباني على أحدث حزمة تحفيز للمساعدة في التخفيف من تداعيات ارتفاع التضخم على الأسر.



غير أن الاستطلاع أظهر معارضة 62.5 بالمئة سمة رئيسية في الحزمة وهي خفض الضرائب لمرة واحدة بمقدار 40 ألف ين (268 دولارا) للشخص الواحد.