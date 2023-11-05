استطلاع: تراجع شعبية حكومة اليابان إلى مستوى قياسي جديد

(MENAFN
- Youm7) أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، تراجع شعبية حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مستوى منخفض جديد بلغ 28.3 بالمئة.
وأفاد الاستطلاع، حسبما ذكرت كيودو اليوم الأحد بأن أكثر من 60 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع غير راضين عن خفض ضريبة الدخل الذي أعلن عنه كيشيدا مؤخرا في إطار حزمة التحفيز الاقتصادي.
ووفقا لاستطلاع الرأي الهاتفي الذي استمر ثلاثة أيام على مستوى البلاد، انخفض معدل التأييد لحكومة كيشيدا من 32.3 بالمئة المسجلة أكتوبر الماضي، وهو أدنى مستوى قياسي منذ أن أصبح كيشيدا رئيسًا للوزراء في أكتوبر 2021.
وفي محاولة لتغيير معدل شعبية حكومة كيشيدا المتدهور، يعتمد رئيس الوزراء الياباني على أحدث حزمة تحفيز للمساعدة في التخفيف من تداعيات ارتفاع التضخم على الأسر.
غير أن الاستطلاع أظهر معارضة 62.5 بالمئة سمة رئيسية في الحزمة وهي خفض الضرائب لمرة واحدة بمقدار 40 ألف ين (268 دولارا) للشخص الواحد.
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