تمديد إغلاق المدارس الابتدائية في دلهي بسبب تلوث الهواء

MENAFN - Youm7) قررت حكومة العاصمة الهندية دلهي تمديد إغلاق جميع المدارس الابتدائية حتى العاشر من نوفمبر، نظرا لارتفاع مستويات تلوث الهواء في العاصمة.



وقالت وزيرة التعليم في دلهي أتيشي مارلينا - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد "في ظل استمرار ارتفاع مستويات التلوث، ستظل المدارس الابتدائية في دلهي مغلقة حتى الـ10 من نوفمبر الجاري، أما بالنسبة للمدارس المتوسطة والثانوية فلها خيار تحويل الفصول لتكون عبر الإنترنت".



كانت حكومة العاصمة الهندية قد أعلنت في بادئ الأمر أن المدارس الابتدائية ستظل مغلقة حتى الخامس من نوفمبر، إلا أن جودة الهواء المتدهورة في المدينة اضطرتها إلى التمديد.



تجدر الإشارة إلى أن جودة الهواء في العاصمة دلهي ما زالت تشهد مستويات عالية من التلوث لليوم السادس على التوالي، إذ ارتفع مؤشر جودة الهواء، وهو مقياس يمتد من صفر إلى 500، صباح اليوم الأحد إلى 460.