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عشرات الآلاف يشاركون فى مظاهرات بأمريكا وأوروبا لدعم الفلسطينيين.. صور

11/5/2023 4:27:26 AM
(MENAFN- Youm7) من واشنطن إلى ميلان وباريس، شارك عشرات الآلاف فى مظاهرات أمس، السبت، لدعم الفلسطينيين والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.





مظاهرات فى اوروبا وامريكا




وقالت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية إن المسيرات عكست السخط المتنامى بشأن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين والمعاناة من الحرب على قطاع غزة.



وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين، خاصة من الدول التى بها جالية مسلمة كبيرة بما فى ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أعربوا عن استيائهم من حكوماتهم لدعمها إسرائيل فى الوقت التى زاد فيه قصفها للمستشفيات والمناطق السكنية فى قطاع غزة.



واقترب عدد الشهداء الفلسطينييين فى غزة من 10 آلاف، وفقا لوزارة الصحة فى القطاع.



فى الولايات المتحدة، تجمع الآلاف فى العاصمة واشنطن للاجتجاج على دعم إدارة بايدن لإسرائيل وحملتها العسكرية المستمرة فى غزة، وارتدى المتظاهرات الكوفيات وهتفوا "فلسطين ستكون حرة، كما انتشرت الأعلام الفلسطينية بين
الحشد الذى ملأ شارع بنسلفانيا المؤدى إلى البيت الأبيض.



ووجه المتظاهرون انتقادات مباشرة للرئيس بايدن. من بينهم ريناد دايمن، من كليفلاند التى قالت إنها قامت بالرحلة مع عائلتها حتى يعرف أطفالها أن الشعب الفلسطينى صامد، وانهم يريدون قائدا لا يكون دمية لحكومة إسرائيل.





مظاهرات دعم فلسطين




ووضع المتظاهرات العشرات من أكياس الجثث البيضاء الصغيرة تحمل أسماء الأطفال الذين قتلتهم الصواريخ الإسرائيلية، بينما حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار.





مظاهرات لدعم فلسطين




كما حمل المتظاهرون لافتات تحمل رسائل مثل "لقد خاننا بايدن"، و" فى نوفمبر، نحن نتذكر" فى غشارة إلى أن القضية ستكون عاملا مؤثر فى إعادة انتخاب بايدن.



وفى فرنسا، سمحت الشرطة بمسيرة فى قلب العاصمة باريس، لكنها تعدن بعدم التسامح مع أى سلوك يعتبر معادى للسامية او متعاطف مع الإرهاب على حد قولها.





مظاهرات فى امريكا




وفى لندن، قالت شرطة العاصمة إن الضباط اعتقلوا 11 شخصا بينهما واحد بنهمة الإرهاب بسبب لافتات قد تحرض على الكراهية.
















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