الإسماعيلى يتسلح بالتاريخ فى مواجهة طلائع الجيش اليوم بدورى Nile

MENAFN - Youm7) يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، مواجهة طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى Nile، متسلحًا بالتاريخ لخطف النقاط الثلاثة.

وتعد مباراة اليوم هي الواحدة والأربعين بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، حيث سبق أن تواجها في 40 لقاءً سابقا، حيث نجح الدراويش في تحقيق الفوز في 16 مباراة، بينما فاز طلائع الجيش في 10 مواجهات وحسم التعادل 14 لقاء بينهما.

وسجل لاعبو الإسماعيلى 55 هدفًا خلال الـ40 مباراة الماضية، فيما سجل لاعبو طلائع الجيش 37 هدفا خلال المباريات السابقة.

يدرس إيهاب جلال اللعب بمهاجم صريح في المباريات المقبلة

وإعادة باسم مرسى للتشكيل الأساسى بعدما فشل الفريق في التسجيل في المباراتين الماضيتين أمام فاركو والتي خسرها الفريق بهدف نظيف، ومواجهة الداخلية والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويعول مدرب الإسماعيلى على خبرات باسم مرسى للوصول إلى شباك المنافسين من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات التي لم يتذوقها الفريق هذا الموسم إلا في مباراة الاتحاد السكندرى.

كما يدرس إيهاب جلال في إعادة ياو أنور إلى مركز الجناح ومنح باسم مرسى الفرصة في المواجهات المقبلة، والاستفادة من سرعات ياو أنور على الأجناب.