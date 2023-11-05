وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا اليوم

(MENAFN
- Youm7) يعلن
وائل رياض،
المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، اليوم قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجارى، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا الاثنين بأحد فنادق القاهرة قبل السفر إلى تونس السبت المقبل.
وعقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التى تقام فى تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأكد جمال علام، فى كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة فى هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الامكانات لإنجاح هذا الجيل الذى يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.
وفى المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته فى الجهاز الفنى، مؤكدا على أن الجهاز الفنى والادارى والطبى سيبذل كل ما فى وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.
فى السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة فى بطولة شمال افريقيا بانضمام رامى عادل مدربا مساعدا وكريم فهمى محلل الأداء.
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