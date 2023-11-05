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وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا اليوم

11/5/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) يعلن
وائل رياض،
المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، اليوم قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجارى، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا الاثنين بأحد فنادق القاهرة قبل السفر إلى تونس السبت المقبل.



وعقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التى تقام فى تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأكد جمال علام، فى كلمته للجهاز، أن مجلس ادارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة فى هذا المنتخب لتحقيق انجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الامكانات لإنجاح هذا الجيل الذى يضم عناصر مميزة، مطالبا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.



وفى المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته فى الجهاز الفنى، مؤكدا على أن الجهاز الفنى والادارى والطبى سيبذل كل ما فى وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.



فى السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة فى بطولة شمال افريقيا بانضمام رامى عادل مدربا مساعدا وكريم فهمى محلل الأداء.












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