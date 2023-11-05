مستبعدو المصرى من مباراة البنك الأهلى يواصلون التدريبات.. على رأسهم مروان حمدى

MENAFN - Youm7) واصل اللاعبون المستبعدون من مواجهة النادي المصري والبنك الأهلي في الجولة السادسة من دوري Nile، تدريباتهم تحت قيادة سعيد إبراهيم، مدرب الفريق، وذلك استعدادًا للفترة المقبلة.

واستبعد على ماهر 6 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي وفي مقدمتهم مروان حمدي، والذي جاء استبعاده بقرار من مجلس إدارة النادي بعد توقيع عقوبة على اللاعب بخصم مليون جنيه من مستحقاته عقب قيامه بالبصق على الجماهير في مواجهة بيراميدز بالجولة الماضية.

وتضم قائمة المستبعدين كلاً من: مروان حمدي ـ إسلام عطية ـ محمد دبش أسامة الجزار ـ محمد شحاتة وأحمد ياسر.

ويلتقي المصري مع البنك الأهلي باستاد برج العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري (دوريnile

) ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الخامس برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وخسارة مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وعليهم 8 أهداف.

ويتطلع فريق

المصري

بقيادة مدربه علي ماهر للفوز في مباراة اليوم من أجل تعويض الخسارة الأخيرة من دوري NILE بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية فى الموسم الجاري.

أما البنك الأهلي فيبحث عن الفوز الأول هذا الموسم بعدما خاض خمسة مباريات فشل في تحقيق أي فوز فيها وتعرض لـ 5 هزائم يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.