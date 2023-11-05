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وزير الرياضة يشيد بنتائج رفع الأثقال البارالمبى فى كأس العالم

11/5/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) أثني الدكتور أشرف صبحي،
وزير الشباب والرياضة
، علي المنتخب المصري البارالمبي لرفع الأثقال بعد تحقيق 26 ميدالية متنوعة حتى الآن فى كأس العالم لرفع الأثقال، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، خاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.



جاءت الميداليات بواقع 11 ميداليات ذهبية و 11 ميداليات فضية، و 4 ميداليات برونزية.



ويشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم:“إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.



وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى باريس 2024.












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