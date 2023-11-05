وزارة الرياضة تدعم اتحادى الهوكي والسلاح فى البعثات الخارجية وعلاج لاعب الجودو

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- Youm7) وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علىدعم اتحادات الهوكي والسلاح في عدد من البعثات الرياضية الخارجية الفترة المقبلة لعدد من المنافسات العالمية والقارية، بالإضافة إلى المساهمة فى تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي للجودو من إصابته بالرباط الصليبي، طبقاً للوائح والضوابط الإدارية الحاكمة.
وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه الدائم على متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين فى مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللحنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
وتمت الموافقة علي طلب الاتحاد المصري للهوكي بالمساهمة في تكاليف سفر بعثة المنتخب إلي ماليزيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، كذلك الموافقة علي دعم استثنائي للاتحاد المصري للسلاح علي دعم سفر (8) بعثات رياضية خارجية.
كما وافق الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الاتحاد المصري للجودو للمساهمة في تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي أحمد فياض ط؛ نظير إجراء عملية للركبة اليسري جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وذلك أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية بالمغرب.
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