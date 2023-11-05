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وزارة الرياضة تدعم اتحادى الهوكي والسلاح فى البعثات الخارجية وعلاج لاعب الجودو

11/5/2023 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علىدعم اتحادات الهوكي والسلاح في عدد من البعثات الرياضية الخارجية الفترة المقبلة لعدد من المنافسات العالمية والقارية، بالإضافة إلى المساهمة فى تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي للجودو من إصابته بالرباط الصليبي، طبقاً للوائح والضوابط الإدارية الحاكمة.



وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه الدائم على متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين فى مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللحنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.



وتمت الموافقة علي طلب الاتحاد المصري للهوكي بالمساهمة في تكاليف سفر بعثة المنتخب إلي ماليزيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، كذلك الموافقة علي دعم استثنائي للاتحاد المصري للسلاح علي دعم سفر (8) بعثات رياضية خارجية.



كما وافق الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الاتحاد المصري للجودو للمساهمة في تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي أحمد فياض ط؛ نظير إجراء عملية للركبة اليسري جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وذلك أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية بالمغرب.












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