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الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي عند 1992 دولارا للأونصة

11/5/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1992 دولارا أمريكيا للأونصة في ظل استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن الذهب استطاع أن يلامس مستوى 2000 دولار للأونصة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد مقتربا من أعلى مستوياته منذ خمسة أشهر بسبب الأوضاع الجيوسياسية وضعف سعر صرف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأضاف أن تماسك سعر المعدن الأصفر فوق مستوى 1990 دولارا للاونصة جاء مدعوما بتقارير اقتصادية أمريكية متشائمة حيث شهد تقرير حالة التوظيف الأمريكي الذي صدر عن شهر أكتوبر الماضي ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية الرئيسية إلى 150 ألفا مقابل توقعات السوق بارتفاع قدره 170 ألفا "وهي بيانات ضعيفة مقارنة الارتفاع البالغ 297 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر الماضي".
وأوضح أن هذه التقارير أدت إلى انخفاض مؤشر قياس العملة الأمريكية أمام العملات العالمية الأخرى بنسبة 1 بالمئة عند 105 نقاط وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وبين التقرير أن المستثمرين يرجحون عدم تغيير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) من سياسته النقدية بشأن رفع الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل.
وأفاد أن البنك المركزي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة الحالي خلاله اجتماعه الأسبوع الماضي ما زاد من ارتفاعات العقود الآجلة للذهب بمقدار 30ر14 دولار للأونصة ليصل إلى 2008 دولارات.
وأشار إلى أن الطلب على الذهب كملاذ آمن تعزز على المدى القريب بشكل أكبر بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأجواء عدم اليقين حول قرارات البنك المركزي الأمريكي حول معدلات الفائدة.
وقال إن الأسواق تترقب هذا الأسبوع الخطابات التي يلقيها العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأيضا معدلات التضخم في الصين ومعدلات نمو الناتج المحلى للمملكة المتحدة وباقي الدول للربع الثالث وكذلك التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.
وعن السوق المحلي أفاد أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 9ر19 دينار (نحو 60 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 25ر18 دينار (نحو 6ر55 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 276 دينارا (نحو 841 دولارا) للكيلوغرام .
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث





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