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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

11/5/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- الخامس من نوفمبر

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1949 - أمير البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يصل إلى البلاد في زيارة رسمية بدعوة من أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح.. وأقلت بارجة بريطانية ضيف الكويت الذي استقبل استقبالا حافلا في ميناء الكويت وتوجه بعد ذلك إلى قصر السيف.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يحث وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر أثناء اجتماع بينهما في الطائف على المسارعة بطرد جيوش الاحتلال العراقي من الكويت.
1996- حادث تسرب غاز كبريت الهيدروجين وهو غاز سام في محطة الدوحة الشرقية لتوليد الكهرباء ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 13 آخرين بالاختناق ووقع الحادث أثناء عملية الصيانة الدورية لخطوط ضخ مياه التبريد في المحطة.
2000 - مجلس الوزراء يوافق على إنشاء لجنة للإصلاح الاقتصادي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتولى متابعة تنفيذ برنامج الحكومة بشأن معالجة الوضع الاقتصادي وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
2014 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره احتفالية اختيار منظمة (يونسكو) للشيخ عبدالله الجابر الصباح شخصية عالمية في مجال الثقافة والتعليم للعام (2014 - 2015).
2018 - الكويت تفوز بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لأربع سنوات مقبلة وذلك بعد انتخابات الاتحاد التي جرت على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 المقام في دبي.(النهاية)

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