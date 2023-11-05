حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- الخامس من نوفمبر
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1949 - أمير البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يصل إلى البلاد في زيارة رسمية بدعوة من أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح.. وأقلت بارجة بريطانية ضيف الكويت الذي استقبل استقبالا حافلا في ميناء الكويت وتوجه بعد ذلك إلى قصر السيف.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يحث وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر أثناء اجتماع بينهما في الطائف على المسارعة بطرد جيوش الاحتلال العراقي من الكويت.
1996- حادث تسرب غاز كبريت الهيدروجين وهو غاز سام في محطة الدوحة الشرقية لتوليد الكهرباء ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 13 آخرين بالاختناق ووقع الحادث أثناء عملية الصيانة الدورية لخطوط ضخ مياه التبريد في المحطة.
2000 - مجلس الوزراء يوافق على إنشاء لجنة للإصلاح الاقتصادي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتولى متابعة تنفيذ برنامج الحكومة بشأن معالجة الوضع الاقتصادي وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
2014 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وحضوره احتفالية اختيار منظمة (يونسكو) للشيخ عبدالله الجابر الصباح شخصية عالمية في مجال الثقافة والتعليم للعام (2014 - 2015).
2018 - الكويت تفوز بمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لأربع سنوات مقبلة وذلك بعد انتخابات الاتحاد التي جرت على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 المقام في دبي.(النهاية)
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