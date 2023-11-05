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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق البرنامج التدريبي (النشرات الإخبارية المتلفزة)

11/5/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد البرنامج التدريبي (النشرات الاخبارية المتلفزة) الذي يستمر حتى 9 نوفمبر الجاري ويعنى بالتدريب على جمع المعلومات للنشرات الاخبارية وتحريرها وتقديمها.
ويتطرق البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الدكتور بسام الجزاف إلى أساسيات الصحافة التلفزيونية وتقنيات جمع المعلومات للأخبار التلفزيونية وبناء الخبر وبنية القصة الخبرية وكيفية تنظيم المحتوى للنشرات الاخبارية.
ويتناول البرنامج موضوعات تحرير الفيديو والصوت للنشرات الاخبارية وقراءة التقارير الإخبارية والتفاعل مع القصة والتمثيل والاداء أمام الكاميرا وكيفية التعامل مع الأخبار الطارئة.
كما يتطرق البرنامج الذي يقوم على المنهج النظري والتركيز على التدريب العملي إلى مهارات التحدث والإلقاء وسمات مذيع النشرات الإخبارية والتدريب على إجراء المكالمات الهاتفية والحوار.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الاعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م / ن و ف




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