رئيس مجلس الأمة يتوجه إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الـ17 لرؤساء البرلمانات الخليجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- توجه رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون اليوم الأحد إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداع السعدون ووفد الشعبة البرلمانية نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن آل محمود.
ويضم الوفد المرافق وكيل الشعبة البرلمانية الدكتور حمد المطر وأمين السر الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء اللجنة التنفيذية فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي إضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي. (النهاية)
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