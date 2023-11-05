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رئيس مجلس الأمة يتوجه إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الـ17 لرؤساء البرلمانات الخليجية

11/5/2023 4:27:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- توجه رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون اليوم الأحد إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداع السعدون ووفد الشعبة البرلمانية نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن آل محمود.
ويضم الوفد المرافق وكيل الشعبة البرلمانية الدكتور حمد المطر وأمين السر الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء اللجنة التنفيذية فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي إضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي. (النهاية)

ع ع / ن و ف




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