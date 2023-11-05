ماليزيا تؤكد ضرورة دعم كافة الجهود لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 5 - 11 (كونا) -- أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الأحد ضرورة دعم كافة الجهود الدولية من أجل مرور غير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة محذرا من خطورة استمرار الأزمة الإنسانية في فلسطين.
وأعرب إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا عن تطلع بلاده إلى التعاون مع اليابان التي تشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال إبراهيم إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء قضايا إقليمية عدة من بينها الحرب على قطاع غزة وخطورة استمرار الأزمة الإنسانية في فلسطين.
وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني أكد التزام الطرفين في تعزيز السلام والأمن الإقليميين مشيرا إلى ان ماليزيا ملتزمة كذلك بتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار.
وأعرب عن تفاؤله بأن الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان سيتجاوز 30 مليار رينجيت ماليزي (33ر6 مليار دولار أمريكي) مع نهاية العام الحالي.
وبدأ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا أمس السبت زيارة رسمية إلى ماليزيا ولمدة يوين وهي الاولى له منذ توليه منصبه في الرابع من اكتوبر عام 2021.(النهاية)
ع ا ب / م ع ا
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