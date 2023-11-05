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ماليزيا تؤكد ضرورة دعم كافة الجهود لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

11/5/2023 4:27:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 5 - 11 (كونا) -- أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الأحد ضرورة دعم كافة الجهود الدولية من أجل مرور غير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة محذرا من خطورة استمرار الأزمة الإنسانية في فلسطين.
وأعرب إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا عن تطلع بلاده إلى التعاون مع اليابان التي تشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال إبراهيم إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء قضايا إقليمية عدة من بينها الحرب على قطاع غزة وخطورة استمرار الأزمة الإنسانية في فلسطين.
وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني أكد التزام الطرفين في تعزيز السلام والأمن الإقليميين مشيرا إلى ان ماليزيا ملتزمة كذلك بتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار.
وأعرب عن تفاؤله بأن الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان سيتجاوز 30 مليار رينجيت ماليزي (33ر6 مليار دولار أمريكي) مع نهاية العام الحالي.
وبدأ رئيس الوزراء الياباني كيشيدا أمس السبت زيارة رسمية إلى ماليزيا ولمدة يوين وهي الاولى له منذ توليه منصبه في الرابع من اكتوبر عام 2021.(النهاية)

ع ا ب / م ع ا




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