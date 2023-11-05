Sunday, 05 November 2023 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول طبي: انطلاق فعاليات مؤتمر الكويت السنوي للإيدز والأمراض التناسلية غدا

11/5/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) - قال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الجهراء 2 (الأمراض السارية) الدكتور أسامة البقصمي ان مؤتمر الكويت السنوي للإيدز والأمراض التناسلية ينطلق غدا الاثنين لتسليط الضوء على أحدث طرق التشخيص والعلاج ويستمر يومين.
وقال البقصمي ان المؤتمر الذي يقام برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يتضمن 12 محاضرة علمية يقدمها أربعة أطباء استشاريين زائرين من خارج الكويت اضافة إلى مشاركات محلية يسلط فيها الضوء على مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا وأحدث طرق التشخيص والعلاج والتطعيمات الخاصة بها.
وأوضح ان المؤتمر يهدف الى الحد من انتقال مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا وكشف أحدث طرق التشخيص وتعريف الأطباء بطبيعة هذه الأمراض وتوعية الطاقم الطبي بأحدث الطرق العلاجية وكيفية التعامل معها وتعريفهم بوسائل الحد من انتقالها.
واضاف أن رسالة المؤتمر تتمثل في توعية الطاقم الطبي بطبيعة مرض الإيدز فضلا عن التوعية المجتمعية من خلال حضور أئمة المساجد ومنتسبي وزارة الداخلية والإعلام والاخصائيين الاجتماعيين وأطباء الرعاية الصحية الأولية.
واشار الى وجود 39 مليون مصاب بالإيدز في العالم 21 مليون منهم يخضعون للعلاج فيما يبلغ عدد المصابين في منطقة الشرق الاوسط 190 ألفا لافتا الى ان برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز ينشر تقريرا سنويا عن أداء الدول في عدة مؤشرات.
وأكد ان الكويت توفر العلاج الدوائي حسب أحدث البروتوكولات العلاجية وتقوم بعمل فحص الايدز في مراحل ونقاط متعددة منها فحص جميع المتبرعين بالدم لبنك الدم وفحص طبي إلزامي قبل الزواج وفي عيادات النساء الحوامل وعيادات الأمراض المنقولة جنسيا وقبل التوظيف وقبل البدء بغسيل الكلى.
وقال ان من الإنجازات التي حققتها الكويت انه أصبح بإمكان المرأة المصابة بفيروس الإيدز الملتزمة بالعلاج أن تحمل بالطريقة الطبيعية بعد مرور ستة اشهر على تناولها للعلاج ومن ثم إنجاب أطفال أصحاء غير مصابين دون الحاجة الى عملية قيصرية مع الامتناع عن الرضاعة الطبيعية بعد الإنجاب.
وأوضح ان من الإنجازات الطبية في هذا المجال أيضا انه بعد مرور ستة اشهر على التزام الرجل المصاب بالعلاج يستطيع ان يمارس الحياة الزوجية الطبيعية مع زوجته غير المصابة دون أن يعرضها لخطر الإصابة وبإمكانها الحمل بالطريقة الطبيعية وإنجاب أطفال أصحاء.
وقال ان متوسط عمر المصاب الملتزم بالعلاج قارب كثيرا من متوسط العمر في المجتمع ومتوقع ان يعيش بصحة وعافية لعقود مديدة شرط الالتزام بالعلاج لافتا الى انه سهل التناول وعبارة عن حبة واحدة باليوم ومضاعفاتها تكاد لا تذكر وغالبية المراجعين ليس لديهم أي مضاعفات جانبية.
وأكد أن المصاب الذي لا يلتزم بالعلاج يكون معرضا لنقص شديد في المناعة والالتهابات المتكررة التي قد تهدد حياته لذا من المهم جدا معرفة أن الالتزام بالعلاج أمر في غاية الأهمية.(النهاية)

م ر ف / م غ ع




MENAFN05112023000071011013ID1107374141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث