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رابطة الطب النووي: التصوير الجزيئي وسيلة بالغة الأهمية في التشخيص وتجنب الجراحة

11/5/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الرابطة الكويتية للطب النووي والتصوير الجزيئي الدكتور فهد معرفي أهمية التصوير الجزيئي كوسيلة بالغة الأهمية في التشخيص والحصول على معلومات لا توفرها تقنيات التصوير الشعاعي الأخرى وتجنب الإجراءات الطبية كالخزعات والعمليات الجراحية.
وقال معرفي في بيان صحفي اليوم الأحد عقب افتتاح المؤتمر السنوي للرابطة إن الطب النووي والتصوير الجزيئي يساعد الأطباء على الكشف عن الأمراض بمراحلها المبكرة حتى قبل ظهور الأعراض.
وأوضح أن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة يناقش أحدث التطورات محليا وعالميا ويعد من أبرز الفعاليات العلمية من نوعه في المنطقة ويجمع خبراء وباحثين من العالم.
وقال ان موضوعات المؤتمر تشمل التشخيص والعلاج والتطبيقات النووية والبحوث السريرية المتقدمة وآخر ما توصل إليه الطب النووي في الذكاء الاصطناعي اضافة الى عروض وورش عمل وجلسات نقاش لتبادل المعرفة وبناء شبكات العلاقات المهنية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
وأوضح ان الطب الجزيئي يدخل في تشخيص جميع الأمراض ويعد عاملا أساسيا في تحديد نسبة الأورام السرطانية وله دور كبير في علاج بعض الحالات السرطانية وغير السرطانية في الغدة الدرقية أو البروستاتا.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي بمركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور عبدالرضا عباس الحرص على مواكبة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان والتأكد من مطابقتها للتوصيات العلمية ومعايير الجودة والسلامة.
وأوضح أن الطب النووي مجال يتطور باستمرار "مما يؤثر على فهمنا للتشخيص والعلاج ورعاية المرضى" معتبرا أن المؤتمر "فرصة لإثراء معرفتنا وتعزيز الابتكار" كما ان الالتزام الجماعي بدفع حدود الطب النووي سيؤدي إلى توجيه الرعاية الصحية نحو الأفضل.(النهاية) م ر ف / ط أ ب

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