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منتخب الكويت للتزلج على الجليد يبدأ مشاركته غدا في بطولة دبي الدولية

11/5/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- قال نادي الالعاب الشتوية الكويتي ان منتخب الكويت للتزلج على الجليد سيبدأ غدا الاثنين مشاركته في بطولة دبي الدولية للعبة وتستمر اربعة ايام.
واضاف رئيس النادي المشرف على اللعبة فهيد العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان البطولة تحظى باشراف الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة اللاعبين الكويتيين فارس العبيد وعبدالرحمن الوهيبي في مسابقة التزلج المتعرج.
وأوضح العجمي ان هذه المسابقة تقوم على جمع أكبر عدد من النقاط ويتوج بالمراكز الأول الاعلى حصولا على تلك النقاط.
وبين ان هذه المشاركة تعتبر الثانية لأزرق التزلج على الجليد في البطولات الخارجية على مستوى هذه اللعبة مشيرا الى دخول اللاعبين في معسكر تدريبي تطويري قصير ينظمه الاتحاد الدولي استعدادا للمسابقة.
وأكد أن النادي معني بتطوير جميع ألعابه الخمس الاولمبية التي يشرف عليها وهي التزلج على الجليد والعاب الاستعراض على الجليد (فيغر) والهوكي على الجليد والسرعة على الجليد الـ(سبيد) والكيرلنج.(النهاية)

ف ش ا / م غ ع


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