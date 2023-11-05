منتخب الكويت للتزلج على الجليد يبدأ مشاركته غدا في بطولة دبي الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 11 (كونا) -- قال نادي الالعاب الشتوية الكويتي ان منتخب الكويت للتزلج على الجليد سيبدأ غدا الاثنين مشاركته في بطولة دبي الدولية للعبة وتستمر اربعة ايام.
واضاف رئيس النادي المشرف على اللعبة فهيد العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان البطولة تحظى باشراف الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة اللاعبين الكويتيين فارس العبيد وعبدالرحمن الوهيبي في مسابقة التزلج المتعرج.
وأوضح العجمي ان هذه المسابقة تقوم على جمع أكبر عدد من النقاط ويتوج بالمراكز الأول الاعلى حصولا على تلك النقاط.
وبين ان هذه المشاركة تعتبر الثانية لأزرق التزلج على الجليد في البطولات الخارجية على مستوى هذه اللعبة مشيرا الى دخول اللاعبين في معسكر تدريبي تطويري قصير ينظمه الاتحاد الدولي استعدادا للمسابقة.
وأكد أن النادي معني بتطوير جميع ألعابه الخمس الاولمبية التي يشرف عليها وهي التزلج على الجليد والعاب الاستعراض على الجليد (فيغر) والهوكي على الجليد والسرعة على الجليد الـ(سبيد) والكيرلنج.(النهاية)
ف ش ا / م غ ع
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