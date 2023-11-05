استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 11 (كونا) -- استشهد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد في محافظتي (القدس) و (الخليل) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان أحمد دبابسة (22 عاما) من بلدة (نوبا) شمال غرب (الخليل) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.
واضافت ان الشابين مهند عفانة (20 عاما) وموسى زعرور (22 عاما) استشهدا في بلدة (ابو ديس) شرق القدس واصيب ستة اخرون برصاص الاحتلال بينها ثلاث اصابات حرجة.
واشارت الى انها تتابع استشهاد شاب اخر في (ابو ديس) واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.
واعلنت وزارة الصحة ايضا استشهاد الفتى رامي عودة (17 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية قرب (القدس) قبل أيام.
وصعد الاحتلال الاسرائيلي من عدوانه على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الماضي من خلال اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية واطلاق النار بكثافة باتجاه الفلسطينيين. (النهاية)
ن ق / م ج ز
MENAFN05112023000071011013ID1107374138
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.