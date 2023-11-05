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استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

11/5/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 5 - 11 (كونا) -- استشهد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد في محافظتي (القدس) و (الخليل) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان أحمد دبابسة (22 عاما) من بلدة (نوبا) شمال غرب (الخليل) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.
واضافت ان الشابين مهند عفانة (20 عاما) وموسى زعرور (22 عاما) استشهدا في بلدة (ابو ديس) شرق القدس واصيب ستة اخرون برصاص الاحتلال بينها ثلاث اصابات حرجة.
واشارت الى انها تتابع استشهاد شاب اخر في (ابو ديس) واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.
واعلنت وزارة الصحة ايضا استشهاد الفتى رامي عودة (17 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية قرب (القدس) قبل أيام.
وصعد الاحتلال الاسرائيلي من عدوانه على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الماضي من خلال اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية واطلاق النار بكثافة باتجاه الفلسطينيين. (النهاية)

ن ق / م ج ز




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