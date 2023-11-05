Sunday, 05 November 2023 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير إسرائيلي يدعو الى إلقاء قنبلة نووية على غزة

11/5/2023 4:27:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا) - دعا الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو الى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وقال الياهو وهو من حزب (عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه ايتمار بن غفير، للقناة 14 العبرية "إن أحد الخيارات هو إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، رغم أنها في هذه الحالة ستدمر مدنا إسرائيلية أيضا".
وفيما يتعلق بمصير الأسرى اليهود في غزة، قال "حياتهم ليست أغلى من حياة الجنود".
وأعرب الوزير الإسرائيلي أيضا عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".
بدوره، تنصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تصريحات الياهو، وعلق عليها قائلا "إنها منفصلة عن الواقع"، فيما طالب زعيم المعارضة في اسرائيل يائير لبيد نتنياهو بإقالة الوزير من منصبه.
ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.
وفي 11 تشرين الأول الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة.
-- (بترا)
ا غ/م . ف/اص/ب ط
05/11/2023 12:11:32

MENAFN05112023000117011021ID1107374137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث