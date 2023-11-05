وزير إسرائيلي يدعو الى إلقاء قنبلة نووية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا) - دعا الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو الى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وقال الياهو وهو من حزب (عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه ايتمار بن غفير، للقناة 14 العبرية "إن أحد الخيارات هو إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، رغم أنها في هذه الحالة ستدمر مدنا إسرائيلية أيضا".

وفيما يتعلق بمصير الأسرى اليهود في غزة، قال "حياتهم ليست أغلى من حياة الجنود".

وأعرب الوزير الإسرائيلي أيضا عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

بدوره، تنصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تصريحات الياهو، وعلق عليها قائلا "إنها منفصلة عن الواقع"، فيما طالب زعيم المعارضة في اسرائيل يائير لبيد نتنياهو بإقالة الوزير من منصبه.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

وفي 11 تشرين الأول الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة.

-- (بترا)

ا غ/م . ف/اص/ب ط

05/11/2023 12:11:32

