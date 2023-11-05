وزير إسرائيلي يدعو الى إلقاء قنبلة نووية على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 5 تشرين الثاني (بترا) - دعا الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو الى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وقال الياهو وهو من حزب (عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه ايتمار بن غفير، للقناة 14 العبرية "إن أحد الخيارات هو إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، رغم أنها في هذه الحالة ستدمر مدنا إسرائيلية أيضا".
وفيما يتعلق بمصير الأسرى اليهود في غزة، قال "حياتهم ليست أغلى من حياة الجنود".
وأعرب الوزير الإسرائيلي أيضا عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".
بدوره، تنصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تصريحات الياهو، وعلق عليها قائلا "إنها منفصلة عن الواقع"، فيما طالب زعيم المعارضة في اسرائيل يائير لبيد نتنياهو بإقالة الوزير من منصبه.
ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.
وفي 11 تشرين الأول الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة.
-- (بترا)
ا غ/م . ف/اص/ب ط
05/11/2023 12:11:32
MENAFN05112023000117011021ID1107374137
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