استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بالعيزرية واعتقال 46 بالضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 5 تشرين ثاني (بترا) - استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 46 فلسطينيا بحملة مداهمات واسعة شنتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية بينهم عمال من قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، إن الفتى رامي عز موسى عودة "17 عاما"، استشهد اليوم، متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال أصيب بها قبل أيام.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 46 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم عمال من قطاع غزة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران واندلاع اشتباكات واسعة بمناطق في جنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، حيث اعتقلت الـ46 بزعم أنهم مطلوبون.

من جهة اخرى، أكدت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت عبوات ناسفة في قوات وآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جنين.

كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم، وُصفت إصابته بالخطرة.

--(بترا )

م . ف / أ أ/س س

05/11/2023 12:06:07