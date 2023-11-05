استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بالعيزرية واعتقال 46 بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 5 تشرين ثاني (بترا) - استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 46 فلسطينيا بحملة مداهمات واسعة شنتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية بينهم عمال من قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، إن الفتى رامي عز موسى عودة "17 عاما"، استشهد اليوم، متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال أصيب بها قبل أيام.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 46 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم عمال من قطاع غزة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران واندلاع اشتباكات واسعة بمناطق في جنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، حيث اعتقلت الـ46 بزعم أنهم مطلوبون.
من جهة اخرى، أكدت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت عبوات ناسفة في قوات وآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جنين.
كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم، وُصفت إصابته بالخطرة.
--(بترا )
م . ف / أ أ/س س
05/11/2023 12:06:07
MENAFN05112023000117011021ID1107374136
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