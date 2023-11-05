افتتاح معرض الإبداع الشبابي في مركز شابات الطيبة بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 5 تشرين الثاني (بترا)- افتتح اليوم الأحد، "معرض الإبداع الشبابي" بمركز شابات الطيبة بالكرك، بحضور شركاء من المدارس والمؤسسات الداعمة في منطقة الطيبة، بهدف تنمية المهارات الإبداعية للشباب.

وقال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، خلال رعايته حفل الافتتاح، إن المستقبل للإبداع الشبابي بجميع مجالاته، ومستقبلنا لن يكون إلا بصنع المعرفة، وإن المراكز الشبابية تأسست لبناء المستقبل بالريادة والابتكار والإبداع، ولتكون مصنعا للقادة، مؤكدا أن الإبداع والمستقبل مرتبطان بصنع المعرفة وامتلاك المهارات والخبرات المختلفة لدى الشباب.

وبينت رئيسة مركز شابات الطيبة مي البطوش، أن افتتاح المعرض الشبابي ماهو إلا دعم للمواهب الشبابية، وأن مشاركة المدارس والمؤسسات كان له أثر إيجابي في العمل التشاركي البناء، الذي انعكس على المشاركة الفاعلة من الفئات العمرية التي يستهدفها المركز.

وبدورها أوضحت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة، أن المعرض تضمن عدة محطات كان أبرزها لوحات فنية من عمل الأعضاء ومنتجات الدورات التي تم عقدها في المركز منها( الإكسسورات، تنسيق الزهور ، الحجر العطري، الديكوباج، صناعة السيرميك، الديكال المائي، طرق حفظ المخللات بأنواعها)، بحضور مندوبين عن المدارس والجهات الداعمة للمركز وهي، مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات، مدرسة الجلمة الأساسية المختلطة، مدرسة حليمه السعدية الأساسية، مركز تنمية مجتمع محلي الطيبة.

--(بترا)

ع ج/أ م / س س

05/11/2023 12:04:35