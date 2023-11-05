افتتاح معرض الإبداع الشبابي في مركز شابات الطيبة بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 5 تشرين الثاني (بترا)- افتتح اليوم الأحد، "معرض الإبداع الشبابي" بمركز شابات الطيبة بالكرك، بحضور شركاء من المدارس والمؤسسات الداعمة في منطقة الطيبة، بهدف تنمية المهارات الإبداعية للشباب.
وقال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، خلال رعايته حفل الافتتاح، إن المستقبل للإبداع الشبابي بجميع مجالاته، ومستقبلنا لن يكون إلا بصنع المعرفة، وإن المراكز الشبابية تأسست لبناء المستقبل بالريادة والابتكار والإبداع، ولتكون مصنعا للقادة، مؤكدا أن الإبداع والمستقبل مرتبطان بصنع المعرفة وامتلاك المهارات والخبرات المختلفة لدى الشباب.
وبينت رئيسة مركز شابات الطيبة مي البطوش، أن افتتاح المعرض الشبابي ماهو إلا دعم للمواهب الشبابية، وأن مشاركة المدارس والمؤسسات كان له أثر إيجابي في العمل التشاركي البناء، الذي انعكس على المشاركة الفاعلة من الفئات العمرية التي يستهدفها المركز.
وبدورها أوضحت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة، أن المعرض تضمن عدة محطات كان أبرزها لوحات فنية من عمل الأعضاء ومنتجات الدورات التي تم عقدها في المركز منها( الإكسسورات، تنسيق الزهور ، الحجر العطري، الديكوباج، صناعة السيرميك، الديكال المائي، طرق حفظ المخللات بأنواعها)، بحضور مندوبين عن المدارس والجهات الداعمة للمركز وهي، مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبنات، مدرسة الجلمة الأساسية المختلطة، مدرسة حليمه السعدية الأساسية، مركز تنمية مجتمع محلي الطيبة.
--(بترا)
ع ج/أ م / س س
05/11/2023 12:04:35
MENAFN05112023000117011021ID1107374135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.