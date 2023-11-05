إصابة 4 مسعفين بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 5 تشرين الثاني( بترا)- أصيب 4 مسعفين بجروح اثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لسيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في وادي الضبعة غرب طير حرفا في جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني، إن سيارة الإسعاف استهدفت خلال توجهها لنقل جريح، ما أدى لإصابة طاقمها المكون من أربعة مسعفين بجروح.
وفي ذات السياق، تجدد القصف الإسرائيلي صباح اليوم، على عدد من بلدات جنوب لبنان، خاصة (علما الشعب ) والناقورة واللبونة، وأطراف الظهيرة والبستان وخراج بلدة رامية، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق أجواء صور.
وكان محيط عدد من البلدات اللبنانية الحدودية تعرض ليلة امس السبت، لقصف مدفعي إسرائيلي كما اطلق قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الازرق.
--(بترا)
ف ج/ أ أ / س س
05/11/2023 11:56:49
MENAFN05112023000117011021ID1107374134
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