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إصابة 4 مسعفين بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

11/5/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 5 تشرين الثاني( بترا)- أصيب 4 مسعفين بجروح اثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لسيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في وادي الضبعة غرب طير حرفا في جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني، إن سيارة الإسعاف استهدفت خلال توجهها لنقل جريح، ما أدى لإصابة طاقمها المكون من أربعة مسعفين بجروح.
وفي ذات السياق، تجدد القصف الإسرائيلي صباح اليوم، على عدد من بلدات جنوب لبنان، خاصة (علما الشعب ) والناقورة واللبونة، وأطراف الظهيرة والبستان وخراج بلدة رامية، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق أجواء صور.
وكان محيط عدد من البلدات اللبنانية الحدودية تعرض ليلة امس السبت، لقصف مدفعي إسرائيلي كما اطلق قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الازرق.
--(بترا)
ف ج/ أ أ / س س
05/11/2023 11:56:49

MENAFN05112023000117011021ID1107374134

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