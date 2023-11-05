بئر مدين بالكرك حكاية مكان سياحي يلفه النسيان

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الكرك 5 تشرين الثاني (بترا) - عودة الجعافرة – تحتضن بلدة مدين جنوب شرق محافظة الكرك "آبار مدين"، أحد المعالم التاريخية والدينية المرتبطة بذاكرة المكان السياحية، والتي يلفها النسيان والغياب عن الخريطة السياحية المحلية والعالمية.

ويقول مواطنون أن آبار مدين بحاجة إلى الاهتمام والعناية من وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، لتكون وجهة سياحية جاذبة، نظرا لأهميتها السياحية والدينية والتاريخية.

وقالت رئيسة جمعية سيدات مدين الخيرية هنية البيايضة، إن للبئر في الذاكرة الشعبية لأبناء المنطقة أهميته في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مكانته الدينية لارتباطه بنبي الله شعيب وسيدنا موسى عليهما السلام، ما يجعل منه معلما سياحيا دينيا يسهم في تنشيط الحركة السياحية للمنطقة.

وأضافت أنه تم إطلاق العديد من المبادرات ومنها "يلا على مدين"، من أجل تطوير الموقع ولفت الأنظار إليه ولإعادة إحياء المنطقة وتنشيطها والعمل على تحسين واقعها سياحيا واقتصاديا، لما تحويه من معالم ومقومات وفي مقدمتها البئر والمباني البازلتية القديمة.

وأوضحت أن الموقع يعاني الإهمال وغياب التطوير ويفتقر للمرافق الضرورية للزوار، خصوصا المرافق الصحية والمياه ومقاعد الجلوس والساحات، وكذلك غياب المواقف للحافلات التي يستقلها الزوار، التي تصطف بطوابير طويلة للوصول إلى موقع الآبار.

وفي ذات السياق، يشار إلى أن فريقا بحثيا من جامعتي "الهاشمية وآل البيت" ومؤسسات علمية وثقافية، سلط الضوء على آبار مدين والأبعاد التاريخية والدينية وامتداداتها عبر العصور، حيث جاءت دراسة الفريق البحثي تحت عنوان "اكتشاف حضارة مدين"، لمؤلفه رئيس الفريق الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية.

وقال الدكتور وهيب إن "النتائج العلمية والتاريخية، أكدت أن مركز مدين كان في الكرك، وأن امتداده كان واسع الانتشار، بحيث وصل إلى بلدان مجاورة، وأنه جرى تثبيت هذا الانتشار من خلال دراسات ميدانية ومسوحات أثرية أجريت على مر العقود في جنوب المملكة".

وأشار إلى "تثبيت المسار الواصل بين مدين وديار لوط وأصحاب الأيكة في محافظات: الكرك ومادبا، والبلقاء، عبر وادي الموجب والوالة ووادي حسبان إلى وادي شعيب في البلقاء، وامتداد سهول الشونة الجنوبية والرامة والكفرين".

وأشار الباحث حامد النوايسة، إلى تطابق الرويات التاريخية مع الجغرافيا والتي تشير إلى أن موقع بئر مدين الذي ورد ذكره بالقرآن الكريم والذي استسقى منه سيدنا موسى لابنتي النبي شعيب موجود في بلدة مدين بالكرك، لافتا إلى قدم بلدة مدين والتي تعود الى آلاف السنين، ويستدل على ذلك من قربها من كهف لوط غربا والمطل على البحر الميت.

وأكد مدير أوقاف الكرك الدكتور عزام الشمايلة ، أن "الموقع أصبح جزءا من برنامج الإعمار للجنة الملكية لإعمار المواقع والأضرحة والمقامات بالمملكة، وأنه سيشهد تطويرا وتوفيرا للمرافق الخدمية الضرورية لخدمة الزوار"، مشيرا إلى أن الموقع أثري ديني مسجل من قبل وزارة الأوقاف، وهناك أعداد كبيرة من الزوار تأتي للموقع نظرا لأهميته الدينية.

من جهته، أوضح رئيس لجنة السياحة والآثار والبيئة في مجلس المحافظة حسين الطراونة، إن "الموقع مهم ويمكن أن تضعه وزارة السياحة على برنامجها"، مشيرا إلى زيارة الموقع والبحث مع أهالي المنطقة احتياجاتها الضرورية لجميع القطاعات، للوقوف على دراستها ووضع الخطة المناسبة لدعمها، خاصة تعبيد الطريق وإنارة المنطقة وإقامة مصلى.

وشدد على "أهمية التشاركية بين السياحة والآثار والأوقاف والمجلس، لتطوير الموقع وتوفير منتج سياحي مهم بالكرك، خصوصا في مجال السياحة الدينية.

-- (بترا)

ع ج/أ م/ب ط

05/11/2023 11:50:21