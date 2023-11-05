الضمان: تخصيص 5784 راتب تقاعد شيخوخة خلال عشرة أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 5784 راتب تقاعد شيخوخة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة حتى نهاية تشرين الأول الماضي إلى 97020 راتباً تقاعدياً.
وأفادت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن 180 اشتراكاً أي ما يعادل 15 سنة على أن يكون من ضمنها 84 اشتراكاً فعلياً أي 7 سنوات.
ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.
وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه 84 اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها، أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري.
-- (بترا)
ع ف/اص/ب ط
05/11/2023 11:40:15
MENAFN05112023000117011021ID1107374132
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