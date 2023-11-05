الضمان: تخصيص 5784 راتب تقاعد شيخوخة خلال عشرة أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص 5784 راتب تقاعد شيخوخة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة حتى نهاية تشرين الأول الماضي إلى 97020 راتباً تقاعدياً.

وأفادت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن 180 اشتراكاً أي ما يعادل 15 سنة على أن يكون من ضمنها 84 اشتراكاً فعلياً أي 7 سنوات.

ويقصد بالاشتراك الفعلي الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.

وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن لم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه 84 اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها، أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري.

-- (بترا)

ع ف/اص/ب ط

05/11/2023 11:40:15