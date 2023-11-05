المواقع الصحفية الفلسطينية تتعرض لهجمة إلكترونية إسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 5 تشرين الثاني(بترا)- تعرضت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية الفلسطينية لهجمة إلكترونية مصدرها الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى توقفها عن العمل وعدم تمكنها من النشر على مواقعها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ببيان اليوم الأحد، إنه استمرارا لسياسة الاحتلال في إسكات الصوت الفلسطيني، وتغييب الرواية بكل الوسائل والسبل سواء بالاستهداف المباشر للصحفيين، أو بقصف بيوتهم أو بتدمير المكاتب الصحفية، ومنع الصحافة الأجنبية من دخول غزة، و التشويش على الترددات وقطع البث وبقطع الوقود عن وسائل الإعلام وسيارات البث، وكان آخرها تعرض بعض المواقع الإخبارية الفلسطينية.

واشار الى ان موقع وكالة الرأي الفلسطينية والرسالة نت،ووكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" وموقع وكالة فلسطين اليوم قد تعرضوا الى هجمة إلكترونية مصدرها الاحتلال أدت الى توقفها عن العمل والنشر في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني الذي يكشف جرائم الاحتلال المتواصلة والشرسة الذي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما انه الاحتلال يسعى بهذه الهجمة الإلكترونية الى تغييب شهود الحقيقة بشتى الوسائل.

واكد المكتب، أن تلك الهجمة هي اعتداء سافر على حرية الرأي والتعبير الذي كفلته كل المواثيق الدولية وهي محاولة بائسة تنم عن خيبة الاحتلال في إيقاف الإعلام الفلسطيني وإسكات الصوت الفلسطيني.

وطالب المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية والإقليمية بتوفير الحماية للطواقم الصحفية وإدانة هذه الهجمة وغيرها من الاعتداءات التي طالت عشرات الصحفيين بالقتل والإصابة ومحاسبة الاحتلال عليها.

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

05/11/2023 11:21:59