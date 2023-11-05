Sunday, 05 November 2023 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام منافسات بطولة المملكة للمصارعة الرومانية والحرة

11/5/2023 4:26:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - اختتمت في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة المملكة للمصارعة الرومانية والحرة "بطولة غزة الصمود".
وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين 200 لاعب ضمن جميع الفئات العمرية، مثلوا 16 ناديا ومركزا في المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.
وجاءت هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد السنوية، ويهدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة إلى تنشيط اللعبة على مستوى لاعبي الأندية والمراكز واستكشاف المواهب، ولاسيما في الفئات العمرية واختيار اللاعبين المميزين وضمهم إلى المنتخبات الوطنية.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
05/11/2023 11:18:48

MENAFN05112023000117011021ID1107374130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث