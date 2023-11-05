اختتام منافسات بطولة المملكة للمصارعة الرومانية والحرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - اختتمت في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة المملكة للمصارعة الرومانية والحرة "بطولة غزة الصمود".
وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين 200 لاعب ضمن جميع الفئات العمرية، مثلوا 16 ناديا ومركزا في المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.
وجاءت هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد السنوية، ويهدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة إلى تنشيط اللعبة على مستوى لاعبي الأندية والمراكز واستكشاف المواهب، ولاسيما في الفئات العمرية واختيار اللاعبين المميزين وضمهم إلى المنتخبات الوطنية.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
05/11/2023 11:18:48
MENAFN05112023000117011021ID1107374130
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