اختتام منافسات بطولة المملكة للمصارعة الرومانية والحرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - اختتمت في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة المملكة للمصارعة الرومانية والحرة "بطولة غزة الصمود".

وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين 200 لاعب ضمن جميع الفئات العمرية، مثلوا 16 ناديا ومركزا في المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.

وجاءت هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد السنوية، ويهدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة إلى تنشيط اللعبة على مستوى لاعبي الأندية والمراكز واستكشاف المواهب، ولاسيما في الفئات العمرية واختيار اللاعبين المميزين وضمهم إلى المنتخبات الوطنية.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

05/11/2023 11:18:48