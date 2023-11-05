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غزة: ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة المغازي لأكثر من خمسين

11/5/2023 4:26:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والذي استهدف عددا من المنازل فيها الى أكثر من خمسين شهيداً.
وأكدت مصادر فلسطينية ان طواقم الدفاع المدني تواصل جهودها من اجل الوصول الى أحياء تحت ركام المنازل حيث لا يزال هناك عشرات المواطنين تحت الأنقاض.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 30 على التوالي عدوانها على قطاع غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل و2509 سيدات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى إصابة أكثر من 24 ألف فلسطيني، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء والمسنين.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
05/11/2023 10:33:45

MENAFN05112023000117011021ID1107374129

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