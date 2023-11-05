غزة: ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة المغازي لأكثر من خمسين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت حصيلة شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والذي استهدف عددا من المنازل فيها الى أكثر من خمسين شهيداً.
وأكدت مصادر فلسطينية ان طواقم الدفاع المدني تواصل جهودها من اجل الوصول الى أحياء تحت ركام المنازل حيث لا يزال هناك عشرات المواطنين تحت الأنقاض.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 30 على التوالي عدوانها على قطاع غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل و2509 سيدات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى إصابة أكثر من 24 ألف فلسطيني، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء والمسنين.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
05/11/2023 10:33:45
MENAFN05112023000117011021ID1107374129
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