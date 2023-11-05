استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة7 شرق القدس والخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس 5 تشرين الثاني (بترا) - استشهد، صباح اليوم الأحد، 3 فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون اثنان بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل وبلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان، موضحة أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل، وهو نبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما).

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة، وإصابة 6 آخرين خلال المواجهات، اثنان منهما بجروح حرجة للغاية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة نوبا شمال غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة شابين، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهما.

-- (بترا)

م . ف/أص/ب ط

05/11/2023 10:13:47