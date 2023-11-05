الأردن يشارك في معرض الشارقة للطوابع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- يشارك الأردن في معرض الشارقة للطوابع 2023، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من14-18 تشرين الثاني الحالي.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، سيشارك في المعرض مجموعة من ممثلي المؤسسات البريدية وجمعيات هواة الطوابع، بهدف تشجيع ونشر هواية جمع الطوابع البريدية على المستوى العربي والدولي.
وأضاف البيان، أن البريد الاردني قام بالتنسيق مع جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية بترشيح مجموعة طوابع مكونة من طابعين( معرض الشارقة2023) مع ختم إصدار اليوم الأول، ليتم إصدارها بالتزامن مع افتتاح فعاليات المعرض.
ويمثل شركة البريد الأردني رئيس قسم هواة الطوابع في شركة البريد نور أبو غيدا، ورئيس جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية ومنسق الأردن في المعرض جليل طنوس، ووفد من أعضاء الجمعية.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
05/11/2023 09:40:52
MENAFN05112023000117011021ID1107374127
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