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الأردن يشارك في معرض الشارقة للطوابع

11/5/2023 4:26:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- يشارك الأردن في معرض الشارقة للطوابع 2023، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من14-18 تشرين الثاني الحالي.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الأحد، سيشارك في المعرض مجموعة من ممثلي المؤسسات البريدية وجمعيات هواة الطوابع، بهدف تشجيع ونشر هواية جمع الطوابع البريدية على المستوى العربي والدولي.

وأضاف البيان، أن البريد الاردني قام بالتنسيق مع جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية بترشيح مجموعة طوابع مكونة من طابعين( معرض الشارقة2023) مع ختم إصدار اليوم الأول، ليتم إصدارها بالتزامن مع افتتاح فعاليات المعرض.

ويمثل شركة البريد الأردني رئيس قسم هواة الطوابع في شركة البريد نور أبو غيدا، ورئيس جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية ومنسق الأردن في المعرض جليل طنوس، ووفد من أعضاء الجمعية.

--(بترا)


غ ح/أ م / س س



05/11/2023 09:40:52

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