الفيصلي يلتقي السد القطري بدوري أبطال آسيا غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - يلتقي فريق النادي الفيصلي نظيره السد القطري، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد عمان، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

ويلعب الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة في المجموعة الثانية التي تضم كذلك السد القطري والشارقة الإماراتي وناساف الأوزبكي.

ويحتل الفيصلي المركز الأخير في المجموعة بعد 3 خسائر من السد وناساف والشارقة بانتظار نتائج المباريات الثلاث المتبقية في دور المجموعات.

وكان فريق السد وصل إلى عمان امس.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

05/11/2023 09:27:51