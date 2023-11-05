الفيصلي يلتقي السد القطري بدوري أبطال آسيا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الثاني (بترا) - يلتقي فريق النادي الفيصلي نظيره السد القطري، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد عمان، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.
وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.
ويلعب الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة في المجموعة الثانية التي تضم كذلك السد القطري والشارقة الإماراتي وناساف الأوزبكي.
ويحتل الفيصلي المركز الأخير في المجموعة بعد 3 خسائر من السد وناساف والشارقة بانتظار نتائج المباريات الثلاث المتبقية في دور المجموعات.
وكان فريق السد وصل إلى عمان امس.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
05/11/2023 09:27:51
MENAFN05112023000117011021ID1107374126
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