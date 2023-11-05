استشهاد 5143 طفلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 تشرين الثاني (بترا) - أفاد تقرير أممي أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلاً شهيدا منذ السابع من الشهر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية.

ونقل التقرير عن وزارة الصحة الفلسطينية ان عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 3900 طفل شهيد، بالإضافة الى وجود 1200 طفل مفقود تحت الأنقاض في عداد الموتي.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) ان عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية الذين قتلتهم إسرائيل بلغ 43 طفلا من بينهم طفل واحد قتله المستوطنون.

الى ذلك، أشار التقرير إلى ان عدد مجموع شهداء غزة بلغ لغاية مساء السبت: 9485 شهيدا من بينهم 2430 امرأة و572 مسنا بالإضافة الى 3900 طفل وطفلة.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الضحايا 136 شهيدا بالإضافة الى 2300 جريح، من بينهم 241 طفلا إضافة الى إصابة 62 بجروح من قبل المستوطنين الذين تدعمهم قوات الاحتلال.

وبالنسبة للنازحين، زاد عددهم في غزة عن مليون ونصف المليون، فيما بلغ عددهم في الضفة الغربية 905 أشخاص منهم 356 طفلا.

كما تم تهجير 120 فلسطينيًا إضافيًا، من بينهم 55 طفلًا، في المنطقة (ج) والقدس المحتلة.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

05/11/2023 08:05:37