مؤسسات حقوقية تدين استهداف الاحتلال المستشفيات وطواقم الإسعاف ومراكز الإيواء بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 5 تشرين الثاني (بترا)- دانت منظمات ومؤسسات حقوقية فلسطينية، بأشد العبارات تعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف ومراكز الإيواء والتدمير الممنهج لما تبقى من مقومات الحياة في قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، إن هذه الأعمال الإجرامية تأتي في سياق الإبادة الجماعية التي تدخل يومهًا التاسع والعشرين على التوالي، وسط عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها العسكري أو حتى التخفيف من آثارها.

وقالت هذه المؤسسات الحقوقية إنها تنظر بخطورة بالغة جدًا إلى المنحى الذي أخذته الهجمات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال في الساعات الأخيرة، والتي أظهرت بوضوح تعمّد إسرائيل تدمير ما تبقى من مقومات البقاء على الحياة على امتداد قطاع غزة، مع التركيز على شمالي غزة ومدينة غزة، وهي جرائم غير مسبوقة ويندى لها جبين الإنسانية.

وأضافت المؤسسات أنها تابعت تعمد قوات الإحتلال قصف واستهداف المستشفيات ومركز الإيواء والطواقم الطبية ومولدات الكهرباء ما يفاقم الوضع الكارثي بعد 29 يومًا من الهجوم العسكري على قطاع غزة.

ووفق المتابعة الأولية لطواقم المؤسسات الحقوقية، كانت أحدث الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد المؤسسات الصحية، استهداف طائرات الاحتلال فجر أمس السبت مدخل الطوارئ في مستشفى النصر المخصص للأطفال، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابات في صفوف المدنيين.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مولد الكهرباء الرئيس في مستشفى الوفاء المخصص للتأهيل بغزة ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد من الخدمة.

وفي مساء الجمعة الماضية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، بالتزامن مع انطلاق قافلة سيارات إسعاف كانت تحاول الانتقال إلى جنوبي القطاع لنقل جرحى تمهيدًا لسفرهم للعلاج في مصر.

وأكدت أن استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف يأتي امتدادًا لنهج إسرائيلي منذ بداية العدوان، ما نجم عنها استشهاد 136 من الكوادر الصحية وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، واستهداف 102 مؤسسة صحية، وإخراج 16 مستشفى من أصل 35 مستشفى، و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود، ما ينذر بكارثة صحية تهدد حياة آلاف المرضى والمصابين.

وعبرت المؤسسات الحقوقية عن قلقها من تركز القصف الإسرائيلي على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل السكان، خاصة في مدينة غزة، عبر استهدافها على أسطح العمارات والأبنية السكنية، وكذلك فوق معهد الأمل للأيتام ومؤسسات أهلية أخرى.

وكل ذلك يشير إلى سعي الاحتلال إلى قتل الآلاف سواء بالقصف أو انعدام مقومات الحياة من غذاء ومياه وصحة، ودفع من يتبقى للنزوح القسري عبر مسار محدد تسيطر عليه تلك القوات.

وفي هذا السياق، دمرت طائرات الاحتلال خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مؤسسات حقوق الإنسان أن المستشفيات وسيارات الإسعاف تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تعمّد توجيه هجمات ضد الأفراد يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، وتنطبق جريمة الحرب هذه على تعمّد الهجوم على أفراد الخدمات الطبية لأنهم جهة مخولة باستخدام الشارات المميّزة التي تحددها اتفاقيات جنيف.

وأكدت المؤسسات أن جريمة الإبادة الجماعية الجارية تتطلب تدخلاً فورياً، لوقف الهجوم العسكري على قطاع غزة، والتوصل لوقف إطلاق للنار، ومنع أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تقترفها إسرائيل.

كما طالبت بأخذ خطوات جدية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية عليها.

وأكدت أن هذا التدخل الدولي المستعجل يجب أن يكون مصحوباً بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية دون أي معيقات، لتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة بأكمله للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية المستمرة الناجمة عن سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة.

وقالت المؤسسات الحقوقية، يتعين على الدول الأطراف الثالثة الضغط على إسرائيل للسماح بالنقل الفوري وغير المشروط للمرضى من غزة لتلقي العلاج الطبي، بما في ذلك العلاج المنقذ للحياة، ولا سميا أن سلطات الاحتلال تواصل منع نقل الجرحى من شمالي غزة ومدينة غزة بعد فصلهما عن وسط القطاع.

وطالبت المجتمع الدولي بضمان تفكيك نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وانسحاب إسرائيل فوراً ودون قيد أو شرط من الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بشكل يمكّن الفلسطينيين من أن يمارسوا حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير بشكل كامل.

--(بترا)

ا س/ ف ج

05/11/2023 06:47:42