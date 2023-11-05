جون ترافولتا يتحول لشخصية سانتا كلوز ويعيد رقصته الشهيرة قبل 46 عامًا

MENAFN - Youm7) أعاد النجم جون ترافولتا رقصته الشهيرة الذى اشتهر بها عام 1977 خلال إعلان دعائى مؤخرًا لإحدى الشركات، ظهر فيه ترافولتا وهو متحولاً لشخصية "سانتا كلوز" وواضعًا ذقن بيضاء على وجهه بالإضافة لتسريحة شعر مختلفة تماماً.

جدير بالذكر أن الممثل العالمي

جون ترافولتا

اشتهر بجانب التمثيل فى القرن الماضى بالغناء أيضاً، وقدم حالة خاصة اشتهرت باسمه على مستوى العالم كله محققاً جماهيرية كبيرة بالشكل الذى يقدمه.





جون ترافولتا ما بين رقصته القديمة عام 1977 واعادتها حاليا

ومؤخرًا كون ثنائيًا مميزًا مع كلبه الخاص، حينما ظهرا سويًا خلال أكثر من صورة لهما أحدها وهو يأكل البيتزا في حين الصورة الثانية أتت وهما نائمين على السرير سويًا، حيث علق موقع الديلى ميل على الصورة الأخيرة بكتابة أن الممثل الشهير بات عليه أن يحجز مكانًا على سريره لصديقه المقرب، والممثل في الكلب.

جون ترافولتا

من ناحية أخرى يتعاون الثنائى

جون ترافولتا

وكاثرين هيجل للمشاركة في فيلم يدور يحمل طابع الكوميديا الرومانسية، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع فارايتي، والذى أكد أن الفيلم مأخوذ من الكاتب والمخرج نيك فاليلونجا، ويحمل اسم

That's Amore.



