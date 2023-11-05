حاتم صلاح: شكرا لكل أصحابى وإخوتى اللى ساندونى فى على باب العمارة





جاءت مشاركة حاتم صلاح في مسلسل "الكبير اوى 6" مع أحمد مكى بمثابة نقطة تحول في حياته الفنية بعدما شارك مع مكى في مسرحية حزلقوم، حيث جسد في الكبير أوى شخصية شخصية نفادي الصديق القديم للكبير أوى، وانطلق بعدها بالمشاركة في نفس العام خلال مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم، وبعدها قدم دور مؤثر في فيلم "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

استكمل حاتم صلاح بعد ذلك دور نفادى في مسلسل "الكبير أوى 7" مع أحمد مكى وفى نفس الوقت شارك بدور بارز في مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين خلال شهر رمضان الماضى، لتأتى له فرصة بطولة مسلسل "على باب العمارة" المقرر عرضه على منصة

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حيث يتصدر العمل وتدور الأحداث حول الشخصية التي يجسدها في العمل.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.



