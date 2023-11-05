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حاتم صلاح: شكرا لكل أصحابى وإخوتى اللى ساندونى فى على باب العمارة

11/5/2023 4:25:58 AM
(MENAFN- Youm7) وجه الفنان الكوميدى حاتم صلاح الشكر لكل زملائه الذين شاركوا معه فى مسلسله الجديد "على باب العمارة" كضيوف شرف، وكتب على صفحته بموقع إنستجرام: "شكرا لكل أصحابي وإخوتي اللي نوروني وكانوا ضيوف شرف مسلسل "علي باب العمارة" حقيقي شكرا من كل قلبي انكوا كنتوا موجودين اضفتوا بهجة كبيرة للمسلسل، وحرص على ان يذكر كل فنان باسمه وهم النجوم رحمة أحمد فرج، مصطفي غريب، عبد الرحمن ظاظا، شريف حسني، ياسر الطبجي، وليد عبد الغني، محمد الرخ، محمود السيسي، محمد خليفة والفنان الكبير أحمد أمين..
حقيقي كانت هتبقي ناقصة كتير من غيركم".





بوست حاتم صلاح


يذكر أن
حاتم صلاح خريج كلية تجارة جامعة عين شمس، وكانت بدايته مع التمثيل من خلال فريق الجامعة، وانقطع عن التمثيل سنتين ثم قرر العودة مرة أخرى وعمل مساعد مخرج فترة، وكون فرقة اسمها جيل 80 وأنت طالع، وقدمت الفرقة مسرحية، وبعد ذلك شارع في أكثر من عمل بأدوار صغيرة منها "موضوع عائلى"، فيلم "أعز الولد"، "اللعبة 3".

جاءت مشاركة حاتم صلاح في مسلسل "الكبير اوى 6" مع أحمد مكى بمثابة نقطة تحول في حياته الفنية بعدما شارك مع مكى في مسرحية حزلقوم، حيث جسد في الكبير أوى شخصية شخصية نفادي الصديق القديم للكبير أوى، وانطلق بعدها بالمشاركة في نفس العام خلال مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم، وبعدها قدم دور مؤثر في فيلم "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

استكمل حاتم صلاح بعد ذلك دور نفادى في مسلسل "الكبير أوى 7" مع أحمد مكى وفى نفس الوقت شارك بدور بارز في مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين خلال شهر رمضان الماضى، لتأتى له فرصة بطولة مسلسل "على باب العمارة" المقرر عرضه على منصة
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حيث يتصدر العمل وتدور الأحداث حول الشخصية التي يجسدها في العمل.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.








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