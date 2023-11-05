خالد النبوي يقدم إمبراطورية م ويعيد البطولة الرجالية للرواية الأصلية

MENAFN - Youm7) يعمل النجم خالد النبوى على تقديم مسلسل "إمبراطورية م " ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج محمد سلامة، من إنتاج أروما أستديوز، حيث يقدم النبوى الرواية التي سبق وقدمتها الفنانة القديرة فاتن حمامة بنفس الاسم، وكانت أم لـ 6 أبناء وبنات، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 1972، لرواية إحسان عبد القدوس، وإخراج حسين كمال.

ولكن الذى لا يعرفه الكثير أن الرواية الأصلية باسم "امبراطورية م" كان بطلها رجل، والراوية مانت مايقرب من 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد إولاده عليه وويرغبون في

عمل انتخابات واختيار حاكم للإسرة، وتحت الضغط يوافق الاب ويفاجأ ان اللى اختاروه حاكم للبيت هو برضه، دليل على حبهم له.

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .







