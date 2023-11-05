هشام إسماعيل: أصبت بقطع فى الركبة وأنا بلعب كورة مع أصحابى وبصور أعمالى

MENAFN - Youm7) كشف الفنان هشام إسماعيل لـ"اليوم السابع" عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، مؤكدًا أن حالته تحسنت بشكل كبير ومن المقرر خضوعه لجلسات علاج طبيعى خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصابة حدثت بسبب مباراة كرة قدم كان يشارك فيها مع بعض أصدقائه.

وأشار هشام إسماعيل إلى أنه لم ينقطع عن تصوير أي أعمال فنية يرتبط بها في الوقت الحالي خاصة التي لا تتطلب بذل مجهود كبير، ولكن هذه الإصابة منعته عن المشاركة فى عرض مسرحيته "طيب وأمير" التي تعرض على مسرح ميمى بوسط البلد، لافتًا إلى أنه سيعود للعرض مرة أخرى يومين الخميس والجمعة المقبلين.

يذكر أن هشام إسماعيل يعيش حاليًا انتعاشة فنية بمشاركته في بطولة 3 أعمال دفعة واحدة، حيث بدأ مؤخرًا تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "أسرة مع بعضينا" بإحدى فيلات المقطم والفيلم إخراج مينا سويحة وتأليف أحمد عيسى ويشارك في البطولة مروة عبد المنعم وإبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة، رضا إدريس، أحمد السلكاوى.

ويشارك هشام إسماعيل فى بطولة مسلسل "حدوتة منسية" الذى يجسد فيه دور الابن الأكبر للفنانة سوسن بدر، ومتزوج من عبير صبري خلال العمل الذى يقوم ببطولته سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى الدين.

كما أنه مرتبط بالمشاركة في مسرحية "طيب وأمير" يومان في الأسبوع الخميس والجمعة، والعرض كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة: عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد كم نجوم فرقة المسرح الكوميدي.



