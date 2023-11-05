استخدامات غير معروفة لشامبو الأطفال.. من تنظيف فرش المكياج للتطريز

MENAFN - Youm7) يعرف عن شامبو الأطفال بأنه من ألطف أنواع الشامبو، نظرًا لاحتوائه على مكونات خفيفة تساعد في تنظيف فروة الرأس وجسم الطفل بطريقة أكثر أمانًا، ويعمل على إزالة الأوساخ والزيوت، لذا يعتبر من أفضل أنواع المنظفات التي يمكن استخدامها في تنظيف أدوات المكياج والملابس الرقيقة، ووفقًا لما جاء في موقع better homes نستعرض بعض الاستخدامات المختلفة لشامبو الأطفال.

تنظيف فرش المكياجفرش المكياج

يجب تنظيف فرش المكياج بانتظام، ومن الأفضل أسبوعيًا إلى شهريًا، لإزالة التراكمات من

مستحضرات التجميل، والتخلص من

أي بكتيريا ، لذا يعتبر شامبو الأطفال من ألطف المنظفات التي تجعل الفرش في حالة جيدة بدون إحداث أي أضرار لها، ويعتبر بديل غيرمكلف لمزيل المكياج أو بذل الكثير من المال للتنظيف بأدوات مخصصة .

استخدام شامبو الأطفال لتنظيف فرش المكياج



قومي بتخفيف عد من قطرات شامبو الأطفال بالماء الفاتر



ثم قومي بغمر الشعيرات في المحلول

ثم اتركيها وقت كافيًا لنقع لكي يكون هناك فرصة تساعد على تغلغل

الشامبو والماء في الفرش

ثم قومي بشطف الفرش بعد التأكد من إزالة كل بقايا المكياج

ثم ضعيها تجف في الهواء

تنظيف الملابس بشامبو الأطفال

هناك أنواع معينة من الملابس والإكسسوارات، مثل الملابس الداخلية الرقيقة أوالعناصر المزخرفة، التي من الأفضل غسلها يدويًا وليس في الغسالة، لذا عند الغسيل يفضل أن تضعي القليل من شامبو الأطفال في وعاء مناسب للغسيل، والقليل من الماء كي تقومين بعملة نقع، ثم قومي بفرك الملابس بشكل جيد وشطفها وتركها تجف في الهواء

أدوات تصفيف الشعر



الاهتمام بأدوات تصفيف الشعرلا يقل أهمية عن الاهتمام بفرش المكياج، فكلب منهم يحتاج إلى تنظيف وعناية شبه أسبوعيً أو يوميًا، لإزالة تراكمات الجلد الميت والزيوت، لذا يعتبرشامبو الأطفال من أفضل الخطوات التي تساعد في إزالة وذوبان الدهون والزيوت، حضري دلو وضعي فيه القليل من الماء وبعض من قطرات الشامبو والقليل من الماء وضعي فيه أدواتك لفترة حتي تتأكدين من إزالة الزيوت قومي بشطفها وتجفيفها في الهواء .

بقع الطلاء والصبغ

يمكن أيضًا استخدام شامبو الأطفال اللطيف في التخلص من البقع وبعض صبغات الشعر والطلاءات، لذا ضعي شامبو الأطفال على الملابس الملطخة بالطلاء، أوالصبغة قبل غسلها، ثم قومي بفركها وضعيها

في دلو بها القليل من الماء والشامبو وقومي بإعادة غسلها مرة أخري، ثم قومي بشطفها .



التطريز

يمكن غسل قطع التطريزالملطخة باستخدام شامبوالأطفال، لكن يفضل أن تقومين بعمل اختباربقطعة صغيرة قبل تعريضها للماء، للتأكد من ثبات اللون،أ تجنب إحداث إضرار، وإذا كانت القطعة ثابتة الألوان فيمكن غمرها في محلول من الماء الفاتروبضع قطرات من شامبو الأطفال لمدة 10 دقائق لإزالة الأوساخ والبقع وشطفها وتجفيفها .

تنظيف الملابس



