استخدامات غير معروفة لشامبو الأطفال.. من تنظيف فرش المكياج للتطريز

(MENAFN
- Youm7) يعرف عن شامبو الأطفال بأنه من ألطف أنواع الشامبو، نظرًا لاحتوائه على مكونات خفيفة تساعد في تنظيف فروة الرأس وجسم الطفل بطريقة أكثر أمانًا، ويعمل على إزالة الأوساخ والزيوت، لذا يعتبر من أفضل أنواع المنظفات التي يمكن استخدامها في تنظيف أدوات المكياج والملابس الرقيقة، ووفقًا لما جاء في موقع better homes نستعرض بعض الاستخدامات المختلفة لشامبو الأطفال.
تنظيف فرش المكياج
فرش المكياج
يجب تنظيف فرش المكياج بانتظام، ومن الأفضل أسبوعيًا إلى شهريًا، لإزالة التراكمات من
مستحضرات التجميل، والتخلص من
أي بكتيريا ، لذا يعتبر شامبو الأطفال من ألطف المنظفات التي تجعل الفرش في حالة جيدة بدون إحداث أي أضرار لها، ويعتبر بديل غيرمكلف لمزيل المكياج أو بذل الكثير من المال للتنظيف بأدوات مخصصة .
استخدام شامبو الأطفال لتنظيف فرش المكياج
قومي بتخفيف عد من قطرات شامبو الأطفال بالماء الفاتر
ثم قومي بغمر الشعيرات في المحلول
ثم اتركيها وقت كافيًا لنقع لكي يكون هناك فرصة تساعد على تغلغل
الشامبو والماء في الفرش
ثم قومي بشطف الفرش بعد التأكد من إزالة كل بقايا المكياج
ثم ضعيها تجف في الهواء
تنظيف الملابس بشامبو الأطفال
هناك أنواع معينة من الملابس والإكسسوارات، مثل الملابس الداخلية الرقيقة أوالعناصر المزخرفة، التي من الأفضل غسلها يدويًا وليس في الغسالة، لذا عند الغسيل يفضل أن تضعي القليل من شامبو الأطفال في وعاء مناسب للغسيل، والقليل من الماء كي تقومين بعملة نقع، ثم قومي بفرك الملابس بشكل جيد وشطفها وتركها تجف في الهواء
أدوات تصفيف الشعر
الاهتمام بأدوات تصفيف الشعرلا يقل أهمية عن الاهتمام بفرش المكياج، فكلب منهم يحتاج إلى تنظيف وعناية شبه أسبوعيً أو يوميًا، لإزالة تراكمات الجلد الميت والزيوت، لذا يعتبرشامبو الأطفال من أفضل الخطوات التي تساعد في إزالة وذوبان الدهون والزيوت، حضري دلو وضعي فيه القليل من الماء وبعض من قطرات الشامبو والقليل من الماء وضعي فيه أدواتك لفترة حتي تتأكدين من إزالة الزيوت قومي بشطفها وتجفيفها في الهواء .
بقع الطلاء والصبغ
يمكن أيضًا استخدام شامبو الأطفال اللطيف في التخلص من البقع وبعض صبغات الشعر والطلاءات، لذا ضعي شامبو الأطفال على الملابس الملطخة بالطلاء، أوالصبغة قبل غسلها، ثم قومي بفركها وضعيها
في دلو بها القليل من الماء والشامبو وقومي بإعادة غسلها مرة أخري، ثم قومي بشطفها .
التطريز
يمكن غسل قطع التطريزالملطخة باستخدام شامبوالأطفال، لكن يفضل أن تقومين بعمل اختباربقطعة صغيرة قبل تعريضها للماء، للتأكد من ثبات اللون،أ تجنب إحداث إضرار، وإذا كانت القطعة ثابتة الألوان فيمكن غمرها في محلول من الماء الفاتروبضع قطرات من شامبو الأطفال لمدة 10 دقائق لإزالة الأوساخ والبقع وشطفها وتجفيفها .
تنظيف الملابس
MENAFN05112023000132011024ID1107374118
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.