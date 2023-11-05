ملابس خريفية رائعة تصلح للنزهة والخروجات العائلية نهارًا

MENAFN - Youm7) في الخريف يكون الطقس مشجعًا جدًا على الخروج فى موعد إفطار أو غداء فى الهواء الطلق، على عكس الصيف الذي نميل فيه أكثر إلى الخروج ليلاً، أو الشتاء الذي يدفعنا ببرودته إلى تفضيل الأماكن الداخلية، ومن أجل إطلالة مناسبة للخروج في نزهة مع الأصدقاء أو العائلة في الهواء الطلق إليكِ بعض الاقتراحات من موقع "instyle".

ملابس خريفية للخروجات والنزهة والعملتنورة طويلة مع بلوزة خريفية

يمكن ارتداء تنورة طويلة تصل إلى الأرض، وأن تكون ذات خصر عالى لتظهر الفتاة التى ترتديها وهم أنها أطول وهذا يناسب الفتاة التى تنشد الطول مع ارتداء بلوزة صغيرة لتحصل على مظهر متكامل، ويمكن أن يتم ارتداء سترة صوفية أو سترة من الجينز للحصول على أناقة ودفء.



تنورة ملونة مع بلوزة بيضاء

طلة باللون الأبيض والبنى

من السهل على الفتاة أن تحصل على مظهر متناغم ومتناسق بشكل كبير، عن طريق ارتداء ملابس خريفية باللون الأبيض، سترة بيضاء تحتوى على لمسات من اللون البنى، مع سروال من اللون الأبيض، وترتدى نظارة باللون البرتقالى، وحذاء رياضى مريح، للحصول على طلة جمالية بسيطة، كالسهل الممتنع.



سترة فاتحة

ألوان متضاربة

يكن للفتاة أن ترتدى ملابس الخريف ألوان غير متناسقة مع عجلة الألوان، فالموضة ليس لديها قواعد ثابتة،

مثل أرتداء سترة باللون البنى وسروال من اللون الأصفر، مع ارتداء حذاء باللون الأبيض والأسود، فمن السهل أن ترتدى الفتاة الملابس التى تفضهل وتصبح متجانسة مع بعض، مع الشعور بمزيد من الراحة.



الوان متضاربة

ملابس متطابقة

من السهل الحصول على مظهر غاية فى الرقى من خلال ارتداء ملابس بلون واحد مثل ارتداء تنورة وقميص بنفس اللون، لطلة مدهشة فى الخريف، مع اختيار حقيبة صغيرة باللون الأسود مع حذاء بنفس اللون لأعطاء الظهر جمال وأناقة عالية.



ملابس متطابقة

ملابس تحتوى على زهور الخريف

الفستان يعطى شكل أنثوى كبير للفتاة، ويمكن أن يتم ارتداء فستان طويل بأكمام طويلة، يناسب طقس الخريف، يتزين بمطبوعات من الزهور الخريفية الزاهية المبهجة، والتى تعطى مظهر مميز بألوان جريئة، مع حمل حقيبة من اللون الأسود.



فستان خريفى

تنورة مبهجة كبيرة

يمكن أن تختار الفتاة أن ترتدى سترة من الجلد باللون العنابى مع ارتداء تنورة واسعة بها الكثير من النثيات والودرية الزاهية، والتى تشبه راقصة البالية، مع حذاء ودى ليكون فى تناسق، والسترة العلوية تعطى الكثير من التوازن المحبب والتألق والكثير من الحيوية.

تنورة وردى



