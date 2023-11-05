ملابس خريفية رائعة تصلح للنزهة والخروجات العائلية نهارًا

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- Youm7) في الخريف يكون الطقس مشجعًا جدًا على الخروج فى موعد إفطار أو غداء فى الهواء الطلق، على عكس الصيف الذي نميل فيه أكثر إلى الخروج ليلاً، أو الشتاء الذي يدفعنا ببرودته إلى تفضيل الأماكن الداخلية، ومن أجل إطلالة مناسبة للخروج في نزهة مع الأصدقاء أو العائلة في الهواء الطلق إليكِ بعض الاقتراحات من موقع "instyle".
ملابس خريفية للخروجات والنزهة والعمل
تنورة طويلة مع بلوزة خريفية
يمكن ارتداء تنورة طويلة تصل إلى الأرض، وأن تكون ذات خصر عالى لتظهر الفتاة التى ترتديها وهم أنها أطول وهذا يناسب الفتاة التى تنشد الطول مع ارتداء بلوزة صغيرة لتحصل على مظهر متكامل، ويمكن أن يتم ارتداء سترة صوفية أو سترة من الجينز للحصول على أناقة ودفء.
تنورة ملونة مع بلوزة بيضاء
طلة باللون الأبيض والبنى
من السهل على الفتاة أن تحصل على مظهر متناغم ومتناسق بشكل كبير، عن طريق ارتداء ملابس خريفية باللون الأبيض، سترة بيضاء تحتوى على لمسات من اللون البنى، مع سروال من اللون الأبيض، وترتدى نظارة باللون البرتقالى، وحذاء رياضى مريح، للحصول على طلة جمالية بسيطة، كالسهل الممتنع.
سترة فاتحة
ألوان متضاربة
يكن للفتاة أن ترتدى ملابس الخريف ألوان غير متناسقة مع عجلة الألوان، فالموضة ليس لديها قواعد ثابتة،
مثل أرتداء سترة باللون البنى وسروال من اللون الأصفر، مع ارتداء حذاء باللون الأبيض والأسود، فمن السهل أن ترتدى الفتاة الملابس التى تفضهل وتصبح متجانسة مع بعض، مع الشعور بمزيد من الراحة.
الوان متضاربة
ملابس متطابقة
من السهل الحصول على مظهر غاية فى الرقى من خلال ارتداء ملابس بلون واحد مثل ارتداء تنورة وقميص بنفس اللون، لطلة مدهشة فى الخريف، مع اختيار حقيبة صغيرة باللون الأسود مع حذاء بنفس اللون لأعطاء الظهر جمال وأناقة عالية.
ملابس متطابقة
ملابس تحتوى على زهور الخريف
الفستان يعطى شكل أنثوى كبير للفتاة، ويمكن أن يتم ارتداء فستان طويل بأكمام طويلة، يناسب طقس الخريف، يتزين بمطبوعات من الزهور الخريفية الزاهية المبهجة، والتى تعطى مظهر مميز بألوان جريئة، مع حمل حقيبة من اللون الأسود.
فستان خريفى
تنورة مبهجة كبيرة
يمكن أن تختار الفتاة أن ترتدى سترة من الجلد باللون العنابى مع ارتداء تنورة واسعة بها الكثير من النثيات والودرية الزاهية، والتى تشبه راقصة البالية، مع حذاء ودى ليكون فى تناسق، والسترة العلوية تعطى الكثير من التوازن المحبب والتألق والكثير من الحيوية.
تنورة وردى
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