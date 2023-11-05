اعرف الزى التقليدى للنساء فى كل منطقة بفلسطين.. من السبعاوي لثوب جنين

(MENAFN
- Youm7) على الرغم من سيطرة الحياة العملية والعصرية الحديثة على حياتنا نحن العرب، إلا أن لكل بلد عربية زيًا تقليديًا لم يتخل عنه أهل البلد للحفاظ على التاريخ الطويل والتراث الذي يتخطى آلاف السنين، حيث إن لكل حركة خيط تاريخ يحكي حكاية شعبة، ومن أبرز الدول العربية التي تحافظ على تاريخها وتراثها هي الدولة الفلسطينية وما زالوا يصارعون أمام وجه الاحتلال الصهيوني للحفاظ على أرضهم وهويتهم العربية الفلسطينية.
لم تتميز فلسطين بزيها فحسب، بل تميزها هو أن لكل مدينة لها الزي الخاص بها، سواء من طبقات الزي أو ألوانه أو طريقة تطريزه، ويستعرض اليوم السابع أشكال مختلفة من الزي الخاص بدولة فلسطين.
الثوب المجدلاوي
هو ثوب يصنع من القطن الناعم، ويتميز بخطوطه الأرجوانية والخضراء والحمراء من الجانبين وله أنواع وفقاً للمدينة التي يتم ارتداؤه فيها فالمجدل الجبلي خالي من التطريز، أما باقي المدن يكون مظرزهاً بطريقة تشبه الكانافا.
المجدل
ثوب التوبيت السبعاوي
هو ثوب يسمي، بثوب المرأة المحتشم، يعرف بلونه الأسود القاتم، المصنوع من البوليستر، ويشبه العباءة الواسعة، وعادة ما ترتدي مع المرأة النقاب لتغطية وجهها، هناك من المزكرش والسادة، ولكن حتى المزركش يأتي باللون اللاسود، غير الظاهر وأيضاً ترتديه غالبية نساء فلسطين.
السبعاوي ثوب الجلجلي
هو الزي الشعبي بين النساء الفلسطينيا ، يعرف بالعديد من الألوان وخاصة اللون الأزرق، وذلك إلى جانب تداخل الأقمشة بالوان مختلفة تشكل أشكالا هندسية، وأكثر ما يميز هذا الثوب خفة قماشة لسهولة التطريز، يرتديها النساء في طوركرم والرملة وغيرها من الاحياء الفلسطينية.
الثوب القدسي
هو ثوب نساء القدس في فلسطين، مميز بقماشة الحريري الأسود، ويتم عادة تطريزه على هيئة النيران دليل على الحزن، بعدما كان بللون الأبيض منذ عام 1900 حتى عام النكبة وتغير لونه.
الثوب القدسي الثوب النابلسي
هو الثوب الذي يشبه الزي الدمشقى، من حيث القماش القطني والكتان والحرير والتطريز الملون، وغطاء الأنف، ولكذلك قبعة الرأس العالية وعليها طرحة كبيرة تغطي الظهر بالكامل، بجانب ألوانه المميزة من خلال النقوشات، على القماش الأبيض الذي لا يشف، كذلك الثوب الفلسطيني لمدينة نابلس كان أشبه بالملابس التراثية في مدينة دمشق وبلاد الشام.
الثوب النابلسي ثوب جنين
يعرف بلونه الأبيض المقلم بألوان مختلفة وغير محددة، وعادة ما يكون هو زي المرأة المزارعة، يتميز بخفته وبساطة تصميمه، وكذلك الوردات التي تكون منثورة عليه كتطريز بسيط وهادئ، ومنها ما يضاف له ما يشبه العبائة بألوان صيفية مبهجة.
ثوب جنين
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