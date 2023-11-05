اعرف الزى التقليدى للنساء فى كل منطقة بفلسطين.. من السبعاوي لثوب جنين

MENAFN - Youm7) على الرغم من سيطرة الحياة العملية والعصرية الحديثة على حياتنا نحن العرب، إلا أن لكل بلد عربية زيًا تقليديًا لم يتخل عنه أهل البلد للحفاظ على التاريخ الطويل والتراث الذي يتخطى آلاف السنين، حيث إن لكل حركة خيط تاريخ يحكي حكاية شعبة، ومن أبرز الدول العربية التي تحافظ على تاريخها وتراثها هي الدولة الفلسطينية وما زالوا يصارعون أمام وجه الاحتلال الصهيوني للحفاظ على أرضهم وهويتهم العربية الفلسطينية.

لم تتميز فلسطين بزيها فحسب، بل تميزها هو أن لكل مدينة لها الزي الخاص بها، سواء من طبقات الزي أو ألوانه أو طريقة تطريزه، ويستعرض اليوم السابع أشكال مختلفة من الزي الخاص بدولة فلسطين.

الثوب المجدلاوي

هو ثوب يصنع من القطن الناعم، ويتميز بخطوطه الأرجوانية والخضراء والحمراء من الجانبين وله أنواع وفقاً للمدينة التي يتم ارتداؤه فيها فالمجدل الجبلي خالي من التطريز، أما باقي المدن يكون مظرزهاً بطريقة تشبه الكانافا.

المجدلثوب التوبيت السبعاوي

هو ثوب يسمي، بثوب المرأة المحتشم، يعرف بلونه الأسود القاتم، المصنوع من البوليستر، ويشبه العباءة الواسعة، وعادة ما ترتدي مع المرأة النقاب لتغطية وجهها، هناك من المزكرش والسادة، ولكن حتى المزركش يأتي باللون اللاسود، غير الظاهر وأيضاً ترتديه غالبية نساء فلسطين.

السبعاوي ثوب الجلجلي

هو الزي الشعبي بين النساء الفلسطينيا ، يعرف بالعديد من الألوان وخاصة اللون الأزرق، وذلك إلى جانب تداخل الأقمشة بالوان مختلفة تشكل أشكالا هندسية، وأكثر ما يميز هذا الثوب خفة قماشة لسهولة التطريز، يرتديها النساء في طوركرم والرملة وغيرها من الاحياء الفلسطينية.

الثوب القدسي

هو ثوب نساء القدس في فلسطين، مميز بقماشة الحريري الأسود، ويتم عادة تطريزه على هيئة النيران دليل على الحزن، بعدما كان بللون الأبيض منذ عام 1900 حتى عام النكبة وتغير لونه.

الثوب القدسي الثوب النابلسي

هو الثوب الذي يشبه الزي الدمشقى، من حيث القماش القطني والكتان والحرير والتطريز الملون، وغطاء الأنف، ولكذلك قبعة الرأس العالية وعليها طرحة كبيرة تغطي الظهر بالكامل، بجانب ألوانه المميزة من خلال النقوشات، على القماش الأبيض الذي لا يشف، كذلك الثوب الفلسطيني لمدينة نابلس كان أشبه بالملابس التراثية في مدينة دمشق وبلاد الشام.

الثوب النابلسي ثوب جنين

يعرف بلونه الأبيض المقلم بألوان مختلفة وغير محددة، وعادة ما يكون هو زي المرأة المزارعة، يتميز بخفته وبساطة تصميمه، وكذلك الوردات التي تكون منثورة عليه كتطريز بسيط وهادئ، ومنها ما يضاف له ما يشبه العبائة بألوان صيفية مبهجة.

ثوب جنين



