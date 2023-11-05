شجرة الزيتون رمز المقاومة الفلسطينية.. تناضل للحياة ضد الاحتلال

MENAFN - Youm7) من الصعب أن تجد بلدةفي فلسطين دون أن ترى فيها شجرة زيتون التي تحتفظ بمكانة كبيرة وخاصة في قلوب الفلسطينيين، فهي رمزية النضال والصمود في وجهالعدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي. وهى تجذر الفلسطيني في أرضه.

الاعتداء على شجر الزيتون

لتلك الشجرة المباركة أنواع عديدة منها، "النبالى، الجلطى، المليصي"، وتعد زراعة الزيتون مصدر رزق العديد من الأسر الفلسطينية حيث تنتظر موسم تلو الآخر لتجني ثمارها وعصره وإنتاج أجود أنواع الزيوت، ولكن في المقابل تتعرض تلك الزراعة إلى التخريب والانتهاك على يد الاحتلال خاصة الشجر الأقدم عمرًا.

الاعتداء على شجر الزيتون

تمتد زراعة شجر الزيتون على مساحة 575 ألف كيلو متر مربع من الأراضي الفلسطينية ومنذ عام 1967م قضى الاحتلال الاسرائيلي على 800 ألف شجرة زيتون إما بالاقتلاع أو بالحرق، خلال النصف الأول من هذا العام تم 140 اعتداء غاشم نتج عنه اقتلاع 8340 شجرة زيتون، حسب ما ذكرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

حصاد الزيتون في فلسطين

هناك قيود كثيرة تقع على أصحاب مزارع الزيتون بسبب تواجد عشرات البؤر الاستعمارية بالقرب من المناطق السكانية الفلسطينية، فالألاف من مزارع الزيتون توجد خلف الجدار العازل الصهيوني، أو محيطة بالمستعمرات اليهودية، ما يعرضها لأقصى أنواع الاعتداءات والتدمير من " اقتلاع، قص، غرق بالمياه، سرقة" لتعم الخسارة على أصحابها فيتأثرون اقتصاديًا. بالإضافة إلى صعوبة الوصول لأراضيهم إلا بتصريح من الأمن الإسرائيلي وعدم وصول المزارعين لأراضيهم ينتج عدم حرثها وضف الإنتاجية.

ومع كل ذلك لا يفقد الفلسطينيون الأمل ولا يكفون عن زراعة شجر الزيتون رمز المقاومة الفلسطينية.



فلسطينة تتمسك بشجرتها