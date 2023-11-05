مبدع منذ الطفولة.. فنان أمريكى يحول خردة القمامة إلى منحوتات مذهلة صور

MENAFN - Youm7) استطاع بريان موك، وهو فنان عصامى من ولاية أوريجون أن يعيد "الخردة" إلى الحياة ، حيث يأخذ أشياء مثل الشوكات والمسامير وأجزاء السيارات ويحولها إلى منحوتات مذهلة، يجمع أشياء لأعماله الفنية من متاجر الآلات والسيارات المحلية، وقد تم منحه حرية الوصول إلى صناديق القمامة، وأقبية الناس، والجراجات.

بريان موك واحدى منحوتاتهاخطبوط

ويقول موك: "لقد أحببت دائما المفهوم البسيط المتمثل فى صنع شيء جديد من شيء قديم، إنه تحدٍ إبداعى ممتع، والمكافأة هى أن استخدام المواد الخردة وأحفظها بعيدًا عن مدافن النفايات، آمل أن يشجع فنى الناس على اتخاذ تدابيرهم الإبداعية الخاصة".

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عندما كبر، أحب موك الرسم، وبدأ فى الرسم ونحت الخشب، ولم يكتشف شغفه الحقيقى إلا فى أواخر التسعينيات عندما بدأ النحت باستخدام المعدن المعاد تدويره، وهذا ما جعله متحمسًا ومبدعًا حقًا، حيث تعلم كيفية اللحام بنفسه وأصبح جيدًا فى ذلك، مما جعل فنه مميزًا ومتقن الصنع، وفقا لما قاله لموقع boredpanda.

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وأضاف، "إن إعطاء الأشياء اليومية القديمة حياة جديدة كنحت واحد هو عملية تتطلب جهدًا فنيًا، ولكنها مرضية، تم تصميم عملى للتأكيد على سعة الحيلة وتشجيع مشاركة المشاهدين، ردود فعل الجمهور تغذى إبداعى وتساعدنى على تحقيق رؤيتى".

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وأردف: "شغفى متجذر فى التعبير عن الذات منذ أن كنت طفلاً، كنت أعانى من صعوبة التواصل اللفظى، لذا، أشعر بطريقة ما وكأن منحوتاتى تتحدث نيابةً عنى ومن خلال عملى، يمكننى الإدلاء ببيان، أو مجرد نقل المشاعر، دون الحاجة إلى ليقول كلمة".

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وحول ما يدفعه إلى الاستمرار فى صنع مثل هذا الفن الجميل، يقول "أرى التحسن فى العمل الذى أقوم به الآن مقارنة بما كنت عليه عندما بدأت قبل أكثر من 20 عامًا، وحتى بالمقارنة مع 5 سنوات مضت، وهذا يجعلنى أتساءل عن مدى التحسن الذى يمكن أن يحدث فى عام آخر، أو خمس سنوات، أو عشر سنوات، أسعى دائمًا للتحسن، يحفزنى أيضًا العدد الهائل من الأشياء التى لم أصنعها بعد - أريد أن أحاول صنع كل شيء مرة واحدة على الأقل".

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