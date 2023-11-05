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وفد زامبى رفيع المستوى يزور مدن بدر وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية

11/5/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Youm7) نظم مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة ميدانية موسعة، ل "كارليس ميلوبى"، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، بمدن ( بدر - حدائق العاصمة - العاصمة الإدارية الجديدة)، وذلك في إطار زيارة رسمية للوفد الزامبي إلى مصر، بهدف التعرف على التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث أوجه التعاون بين مصر وشقيقتها زامبيا.



بدأت الزيارة باستقبال الوفد الزامبي،
بمقر جهاز تنمية مدينة بدر، حيث كان في استقبالهم المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وتم تقديم عرض توضيحي عن نشأة المدينة، ومراحل تطورها، وحجم المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، والاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن، كما تم عرض فيلم تسجيلي شمل عدداً من المشروعات بالمدينة ومنها وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعا الإسكان المتوسط " سكن مصر ودار مصر"، ووحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والطرق والمرافق.



ثم انتقل الوفد الزامبي، للقيام بجولة تفقدية بعمارات المرحلة الأولى بـ" زهرة العاصمة "
لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وتضم ٣٧٦ عمارة بها 9024
وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (103م2 : 126م2 ) للوحدة، بجانب الخدمات التي تشمل ٣ مدارس، وحضانتين، ومخبزين، ومركزين طبيين، و4 أسواق تجارية، وملاعب ودور عبادة، لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.



وتجول وزير البنية الأساسية الزامبي، والوفد المرافق له، بمختلف مكونات المشروع، وأثنوا على جودة التنفيذ والمخطط العام، والمسطحات الخضراء، ثم انتقلوا إلى داخل إحدى العمارات السكنية، وتفقدوا مكونات إحدى الوحدات التي تم تأثيثها كنموذج، كما انتقلوا إلى موقع عمارات المرحلة الثانية من وحدات " زهرة العاصمة " لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم حوالي 4704 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من (103م2 : 126م2)، والتي أوشكت على الانتهاء، وتجولوا بنماذج لوحدات سكنية تم الانتهاء من تشطيبها.



ثم انتقل وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية الزامبي، والوفد المرافق له، إلى مدينة حدائق العاصمة، حيث كان في استقبالهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو جهاز المدينة، لتفقد نماذج من عمارات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين – محور محدودي الدخل " حيث تضم مدينة حدائق العاصمة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها لمحدودي الدخل، وتجولوا بوحدات سكنية تم تأثيثها كنموذج بمساحة 90م2، وأخرى لم يتم تأثيثها، كما تفقدوا أعمال تنسيق الموقع، والمشروعات الخدمية بمواقع العمارات، بجانب تفقد نماذج من وحدات العمارة الخضراء صديقة البيئة، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروع " سكن كل المصريين."

ثم انتقل الوفد الزامبي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبلهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز، واستهلوا الزيارة بتفقد منطقة الأعمال المركزية CBD،
والتي تضم نحو 20 برجاً باستخدامات وارتفاعات مختلفة، وصعدوا إلى الطابق الـ74 بالبرج الأيقوني المنفذ بارتفاع حوالي 385 مترا، وهو أعلي برج بإفريقيا لمشاهدة معالم المدينة، حيث تم تقديم شرح وافٍ وتوضيح كامل لمعالم المدينة من قبل المهندس شريف الشربيني، من منصة المشاهدة
بالبرج الأيقوني، والتي تمكن من مشاهدة جميع مواقع العاصمة من خلالها.



كما تفقد الوفد الزامبي، جانباً من
مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك "، والتي تعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وتحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).



ثم انتقل الوزير الزامبى، ومرافقوه، إلى تفقد الحي السكني الخامس
( R5 )، بمساحة 885 فدانا، وتجولو بمواقع العمارات والفيلات، واطَّلعوا على وحدات تم تأثيثها كنموذج، حيث يضم الحى حوالي 22 ألف وحدة سكنية، ومنها الفيلات، حيث يجري تنفيذ الحي
طبقاً للطراز المعماري بوسط القاهرة، القاهرة الخديوية، ممزوجا بالطراز الفرنسي الحديث، ويسمي جاردن سيتي الجديدة.



وفي ختام الجولة، أشاد وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية الزامبي، بما شاهده من مشروعات وحجم الإنجاز بها، كما أثنى على حسن التعاون من مسئولي وزارة الإسكان، وكذا حسن الاستقبال والزيارة الناجحة، مؤكدا على أن يتم العمل على زيادة أُطر التعاون بين مصر وشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات.
















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