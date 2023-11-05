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مدينة الجلود: استراتيجية متكاملة من 5 محاور لزيادة الإنتاج والصادرات

11/5/2023 4:25:34 AM
(MENAFN- Youm7) يعتزم مركز صناعات الجلود المتطورة المسئول عن إدارة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، اعداد استراتيجية متكاملة من 5 محاور لزيادة معدلات الانتاج والتصدير من مصانع المدينة للعديد من دول العالم.



وأكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس مدينة الجلود، في بيان صحفي اليوم، إن المدينة تضم أكبر تجمع لصناع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، لافتا إلي أن مجلس إدارة مدينة الجلود يعكف حاليا علي اعداد استراتيجية لمواجهة أي مشكلات قد تواجه المصانع ومساعدتها على تطوير إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأحذية والمنتجات الجلدية والحد من الواردات من ناحية، والتصدير للخارج من ناحية لتوفير العملة الصعبة.



وأضاف زلط أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها تأهيل العمالة الموجودة داخل هذه المصانع لزيادة الانتاجية وتطوير المنتج ليتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، وحل مشكلة نقص العمالة الماهرة عبر الاعتماد على خريجي مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية التابعة للمدينة، والتي يتم من خلالها تأهيل الطلاب نظرياً وعملياً لتخريج دفعات سنوية لتواكب سوق العمل، مشيرا إلى أنه سيتم أيضاَ
تنظيم دورات تدريبية لعمال مصانع المدينة داخل ورشة التأهيل التي تم تجهيزها داخل المدرسة لرفع كفائتهم .



وأكد زلط، أن المحور الثاني من استراتيجية النهوض بمدينة الجلود يتضمن تنظيم لقاءات مع كافة الأجهزة والهيئات المنوطة لتطوير المدينة وتهيئة عمل المصانع وازالة اي عوائق أمامها لتمكينها من العمل بكامل طاقاتها الانتاجية، لافتا الي ان ابرز الجهات المستهدف دعوتها
واستضافتها قريبا هي« الحماية المدنية» و «مركز تحديث الصناعة» و«جهاز تنمية المشروعات » وغيرها من الجهات التي سنتعاون معها
للمساهمة في تطوير المدينة وتقديم الخدمات للمصانع .



وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل العمل علي جلب واستقبال وفود أجنبية وبعثات مشترين من دول مختلفة للتعرف على التقدم الذي شهدته صناعة الجلود المصرية مما يساهم في إبرام تعاقدات تصديرية للمصانع العاملة بالمدينة وفتح أسواق جديدة لها، خاصة وأن الوفود الأجنبية لن تجد عناء السفر من مدينة مصرية لآخرى لزيارة المصانع ولكنها ستجد أكثر من 100 مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية في مكان واحد.



وأوضح نائب رئيس مدينة الجلود أن المحور الرابع يعتمد على أهمية التكامل الصناعي من خلال توفير وحدات تجارية داخل المدينة لبيع مستلزمات الانتاج للمصانع مما يعمل علي تسهيل توصيل الخامات والمكونات لأصحاب المصانع وتوفيرها بشكل دائم وبالتالي تكون المدينة متكاملة لتخريج منتجات تامة الصنع للسوق المحلي والتصدير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة ستسعى خلال الفترة المقبلة أيضا للتوسع في تدشين مصانع مستلزمات الانتاج داخل المدينة بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في هذا الإطار والتي تطمح في إنتاج 152 مستلزم إنتاج في مصر والحد من استيرادهم خلال الفترة المقبلة.



وأشار زلط إلى أن المحور الخامس من الإستراتيجية سيركز خلال الفترة المقبلة علي ضرورة المشاركة في جميع الفعاليات والمعارض المحلية والخارجية من خلال جناح متكامل بإسم مصانع مدينة الجلود ويضم ممثلين عن المدينة للتعريف بجودة منتجات الجلود المصرية وتسويق منتجاتها بالشكل المطلوب، مع عمل كتالوج بمنتجات جميع مصانع المدينة.












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