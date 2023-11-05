الثقوب البيضاء.. رحلة داخل الكون فى كتاب عالم الفيزياء كارلو روفيلى

MENAFN - Youm7) يمثل كتاب ستيفن هوكينج "تاريخ موجز للزمن" الذى صدر لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا مرجع رئيسي لفهم الكون، ففيه عجائب الكون بطريقة لم يسبق لها مثيل ويعد كتاب كارلو روفيلي الجديد بمثابة إتمام لما بدأه هوكينج حيث يقدم فيه نظريته عن "الثقوب البيضاء"، وكيف يمكن أن تتشكل ولماذا نواجه صعوبة في رؤيتها في الكون.

تتشكل الثقوب السوداء من نجوم ضخمة جدًا لدرجة أنها عندما تصل إلى نهاية حياتها ويستنفد كل وقودها، فإنها تنهار لتشكل أجسامًا غريبة لا يمكن لأي شيء الهروب منها، وقد تنبأت نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين بوجودها: كيانات يجب أن ينتهي المكان والزمان فيها.

لكن نفس معادلات الفيزياء التي تنبأت بوجود الثقوب السوداء تتنبأ أيضًا بوجود معكوسها: الثقوب البيضاء، وهي أجسام لا يمكنك الوقوع فيها، ولا يمكن للمادة إلا أن تتدفق منها وبينما يمكن لعلماء الفلك رؤية الثقوب السوداء، أو على الأقل أدلة عليها، أثناء قيامهم بتحريك المادة في المجرات البعيدة فمن الغريب أننا لا نرى أي دليل على وجود ثقوب بيضاء، وهو أمر غريب بعض الشيء ودفع البعض إلى اقتراح أنها قد لا تكون موجودة.

لكن روفيلي مؤمن بشدة بوجود الثقوب البيضاء في الكون ويلخص كتابه الجديد نظريته حول تكوين الثقب الأبيض حيث يأخذ القارئ في جولة إرشادية، فيقودك أولاً إلى الثقب الأسود، إلى ما وراء أفق الحدث وهناك، مع توقعك بالوصول إلى طريق مسدود كوني، فإنه يخرج عن السرد المتوقع ويظهر لك شيئًا جديدًا.

يسحبك روفيلى إلى قلب الثقب الأسود ثم بطريقة ما إلى الجانب الآخر "الثقب الأبيض" فما يقترحه هو أنه مع استمرار النجم الذي يشكل ثقبًا أسود في الانهيار، فإنه يصبح في النهاية مضغوطًا وصغيرًا جدًا لدرجة أن قوانين النسبية العامة يجب أن تفسح المجال لقوانين ميكانيكا الكم.

ويستغل روفيلي كل ذلك ليشير إلى أن النجم الموجود في مركز الثقب الأسود، الذي يحاول الانهيار إلى لا شيء، قد يصل إلى نقطة حيث يسمح له عدم اليقين الكمي "بالارتداد" إلى الوراء عبر الزمن ليصبح ثقبًا أبيض.

يقلب روفيلى قوانين الفيزياء رأسًا على عقب فبعد أن بدأ بثقب أسود، وهو جسم لا يمكن إلا أن تسقط فيه، ولا يمكن الهروب منه أبدًا، يستحضر ثقبًا أبيض، لا يمكن للأشياء إلا أن تتدفق منه، إنه يقلب الزمن رأسًا على عقب، ويعيده إلى الوراء، ويساعدك أخيرًا على فهم كيف يمكن أن تتشكل الثقوب البيضاء بشكل معقول، وفي الوقت نفسه لماذا - على الرغم من وجودها - لا يراها علماء الفلك وهي تقذف مادتها إلى الكون.

يذكر أن كارلو روفيلي عالم فيزيائي إيطالي وقد عمل في إيطاليا والولايات المتحدة ومنذ عام 2000 في فرنسا وهو حاليًا كرسي أبحاث زائر في معهد Perimeter ، وعضو أساسي في معهد روتمان للفلسفة ويعمل بشكل رئيسي في مجال الجاذبية الكمية وهو مؤسس نظرية الجاذبية الكمية الحلقية.

الثقوب البيضاء



