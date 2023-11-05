شربوا النبيذ بالشاليموه.. دراسة تكشف طريقة شرب النبيذ عند السومرية منذ 4000 عام

(MENAFN
- Youm7) اكتشف علماء الآثار، العديد من القطع الأثرية المختلفة التي تعبر عن الحياة اليومية للحضارات القديمة، ومن بين هذه الاكتشافات العثور على أوعية النبيذ التى تعود إلى حضارة سومر القديمة، والتي تكشف عن ثقافة شرب النبيذ آنذاك.
الحضارة السومرية
وأوضح علماء الآثار، أن الأوعية التي استخدمها السومرية الذين يعتبرون إحدى أقدم الحضارات،
توضح أنهم قاموا بصناعة وشرب النبيذ بطريقة غريبة ومميزة، وذلك عن طريق استخدام القش، وفقًا لما ذكره موقع ancient orgnins.
وطرح علماء الآثار، سؤالا، لماذا تختار حضارة عمرها أكثر من 4000 عام مثل هذا الأسلوب؟ الجواب يكمن فى تقنيات التخمير في ذلك الوقت، حيث إن مكونات صناعة النبيذ السومرية القديمة عبارة عن خليط سميك يشبه العصيدة مليء بجزيئات الحبوب العائمة والمنتجات الثانوية من عملية التخمير، وخلال الدراسة تم اكتشاف أن السومرية
ابتكروا
"شفاطات الشرب"، وقد عثر عليها العلماء داخل أوعية النبيذ.
لم تكن هذه هي الشفاطات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في يومنا هذا، ولكنها كانت أنابيب طويلة مصنوعة من مواد مصممة من المعادن الثمينة للنخبة، وسمحت الأنابيب بالوصول إلى السائل الموجود أسفل الوعاء مما يتيح لمجموعة أن تتجمع حول وعاء ويستمتعون بالمشروب معًا.
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