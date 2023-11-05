شربوا النبيذ بالشاليموه.. دراسة تكشف طريقة شرب النبيذ عند السومرية منذ 4000 عام

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار، العديد من القطع الأثرية المختلفة التي تعبر عن الحياة اليومية للحضارات القديمة، ومن بين هذه الاكتشافات العثور على أوعية النبيذ التى تعود إلى حضارة سومر القديمة، والتي تكشف عن ثقافة شرب النبيذ آنذاك.

الحضارة السومرية

وأوضح علماء الآثار، أن الأوعية التي استخدمها السومرية الذين يعتبرون إحدى أقدم الحضارات،

توضح أنهم قاموا بصناعة وشرب النبيذ بطريقة غريبة ومميزة، وذلك عن طريق استخدام القش، وفقًا لما ذكره موقع ancient orgnins.

وطرح علماء الآثار، سؤالا، لماذا تختار حضارة عمرها أكثر من 4000 عام مثل هذا الأسلوب؟ الجواب يكمن فى تقنيات التخمير في ذلك الوقت، حيث إن مكونات صناعة النبيذ السومرية القديمة عبارة عن خليط سميك يشبه العصيدة مليء بجزيئات الحبوب العائمة والمنتجات الثانوية من عملية التخمير، وخلال الدراسة تم اكتشاف أن السومرية

ابتكروا

"شفاطات الشرب"، وقد عثر عليها العلماء داخل أوعية النبيذ.

لم تكن هذه هي الشفاطات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في يومنا هذا، ولكنها كانت أنابيب طويلة مصنوعة من مواد مصممة من المعادن الثمينة للنخبة، وسمحت الأنابيب بالوصول إلى السائل الموجود أسفل الوعاء مما يتيح لمجموعة أن تتجمع حول وعاء ويستمتعون بالمشروب معًا.