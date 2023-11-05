عرض لوحة للفنان الفرنسى كلود مونيه فى مزاد عالمى بملايين الدولارات.. تخيل سعرها

(MENAFN
- Youm7) أعلنت دار المزادات أدير، للفنون فى باريس، أن لوحة الرسام الانطباعى الفرنسى كلود مونيه ، والتى ظلت فى ملكية خاصة منذ عام 1948، سوف تعرض للبيع بـ ثلاثة ملايين يورو "3.22 مليون دولار"، ومن المقرر أن تباع اللوحة فى وقت لاحق من هذا الشهر.
لوحة المناظر الطبيعية "Les Saules, GivernyThe Willow Giverny، التى يعود تاريخها إلى عام 1886، إلى الظهور مرة أخرى في سوق الفن الفرنسى، حيث أصبحت لوحات مونيه نادرة بشكل متزايد، جاء ذلك بحسب ما ذكر
موقع رويتر.
كلود مونيه
وكان أول معرض لكلود مونيه
فى أبريل 1874، وفى عام 1860 التحق مونيه بالجيش وأرسل إلى الجزائر، ومن هناك كتب كتاب يوصف وقع الألوان الشديدة والألوان المتوهجة فى هذه البلاد الشرقية على نفسه، لكن إصابته بحمى التيفود عجلت بتسريحه من الجيش، فغادر الجزائر عائدًا إلى باريس ليواصل تعلمه للفن، واستطاع أن يقدم لنا العديد من الأعمال الفنية المهمة.
ومن أبرز اللوحات التى قدمها مونيه نساء فى حديقة 1867 م، والفطور 1873، ومستنقع الضفادع 1869، ومجموعة من الصور عن محطة سان لازار، ومناظر طبيعية من أرجونتوى وفيتوى انطباع شروق الشمس.
وخلال الحرب العالمية الأولى التى شارك فيها ابنه ميشيل وصديقه كليمنصو قام مونيه برسم سلسلة من الأشجار الحزينة المحطمة والتى تمثل الجنود الفرنسيين.
وسنة 1923 خضع لعمليتين لإزالة إعتام عدسة العين، والرسومات التى رسمها خلال تلك الفترة سادها طابع أحمر اللون نتيجة لمرضه، وقد يعود السبب ايضاً إلى أنه بعد إجراء العملية أصبح يرى ألوان فوق البنفسجية والتى لا ترى عادة وقد أثر هذا على الألوان التى قام باختيارها فى لوحاته.
توفى مونيه فى الخامس من ديسمبر سنة 1926 إثر اصابته بسرطان الرئة وعمره 86، ودفن فى مقبرة كنيسة جيفرني.
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