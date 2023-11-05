عرض لوحة للفنان الفرنسى كلود مونيه فى مزاد عالمى بملايين الدولارات.. تخيل سعرها

MENAFN - Youm7) أعلنت دار المزادات أدير، للفنون فى باريس، أن لوحة الرسام الانطباعى الفرنسى كلود مونيه ، والتى ظلت فى ملكية خاصة منذ عام 1948، سوف تعرض للبيع بـ ثلاثة ملايين يورو "3.22 مليون دولار"، ومن المقرر أن تباع اللوحة فى وقت لاحق من هذا الشهر.

لوحة المناظر الطبيعية "Les Saules, GivernyThe Willow Giverny، التى يعود تاريخها إلى عام 1886، إلى الظهور مرة أخرى في سوق الفن الفرنسى، حيث أصبحت لوحات مونيه نادرة بشكل متزايد، جاء ذلك بحسب ما ذكر

موقع رويتر.

كلود مونيه

وكان أول معرض لكلود مونيه

فى أبريل 1874، وفى عام 1860 التحق مونيه بالجيش وأرسل إلى الجزائر، ومن هناك كتب كتاب يوصف وقع الألوان الشديدة والألوان المتوهجة فى هذه البلاد الشرقية على نفسه، لكن إصابته بحمى التيفود عجلت بتسريحه من الجيش، فغادر الجزائر عائدًا إلى باريس ليواصل تعلمه للفن، واستطاع أن يقدم لنا العديد من الأعمال الفنية المهمة.

ومن أبرز اللوحات التى قدمها مونيه نساء فى حديقة 1867 م، والفطور 1873، ومستنقع الضفادع 1869، ومجموعة من الصور عن محطة سان لازار، ومناظر طبيعية من أرجونتوى وفيتوى انطباع شروق الشمس.



وخلال الحرب العالمية الأولى التى شارك فيها ابنه ميشيل وصديقه كليمنصو قام مونيه برسم سلسلة من الأشجار الحزينة المحطمة والتى تمثل الجنود الفرنسيين.

وسنة 1923 خضع لعمليتين لإزالة إعتام عدسة العين، والرسومات التى رسمها خلال تلك الفترة سادها طابع أحمر اللون نتيجة لمرضه، وقد يعود السبب ايضاً إلى أنه بعد إجراء العملية أصبح يرى ألوان فوق البنفسجية والتى لا ترى عادة وقد أثر هذا على الألوان التى قام باختيارها فى لوحاته.

توفى مونيه فى الخامس من ديسمبر سنة 1926 إثر اصابته بسرطان الرئة وعمره 86، ودفن فى مقبرة كنيسة جيفرني.