ازدهار فان جوخ الأخير.. معرض لا يُنسى فى باريس

MENAFN - Youm7) انطلق معرض ازدهار فان جو الأخير فى متحف دورسيه بباريسو، وهو معرض يركز على الأسابيع الأخيرة والمثمرة للفنان الهولندي العالمى الذى يعتبر الفنان الأبرز فى القرن التاسع عشر.

كتب فان جوخ في مذكرة عثر عليها عند وفاته في 29 يوليو 1890 في أوفير سور واز، وهي قرية تقع على مشارف باريس: "حسنًا، لا يمكننا حقًا أن نجعل لوحاتنا تتحدث"، وكان قد انتقل إلى هناك قبل 10 أسابيع من العيش

في سانت ريمي، معتقدًا أن اضطرابه العقلي جاء جزئيًا من العيش في الجنوب وأن الشمال الأخضر سيساعده وفقا لما ورد فى موقع فاينانشيال تايمز.

وكان عامل الجذب الآخر هو أن الطبيب بول جاشيه، طبيب العديد من الفنانين المرضى، كان يعيش هناك وبعد وقت قصير من وصوله، رسم فان جوخ حديقة جاشيه الكثيفة والمتضخمة، والتي تهيمن عليها شجرة سرو ملتوية رفيعة، وهي فكرة بروفنسية مفضلة ثم قام بتصوير الطبيب ذو الشعر الأحمر، وهو يسند رأسه على يده في وضع حزين، وملامحه مجعدة، بما أسماه "التعبير الحزين في عصرنا".

وبعد ساعات انطلق نحو

لوحة "الزجاج مع القرنفل"، وهي عبارة عن حياة ساكنة مائلة من الأوراق الشائكة والزهور الزرقاء والبيضاء الفخمة، ومزهريتها الشفافة تترنّح على طاولة مقصوصة، وكل عنصر منها غير مستقر.

وغالبًا فقد كان فان جوخ يرسم لوحتين من القماش يوميًا في أيامه الأخيرة، حيث أنتج فان جوخ 70 عملاً في هذه الأشهر الغزيرة. جمع معظمهما، في أوفير سور واز، وعند رؤيتها معًا، سنرى يوضوح أن اللوحات الـأخيرة لفان جوخ "تتحدث" بلغة موحدة ومقنعة تمامًا أكثر جنونًا وتكثيفًا ومباشرة ومبسطة وتجريبية من ذي قبل حيث تعبر الأعمال عن فرحة شديدة بالطبيعة واللون والطلاء.

في لوحة "حقل القمح مع حاصدة"، يقطع حاصد الحبوب الحبوب، في حين أن الحزم المتمايلة والمكدسة، المربوطة في الأعلى، تشبه الأشكال الأنثوية - الرأس والرقبة.

كتب فان جوخ: "لا يوجد في هذا الموت شيء محزن، إنه يحدث في وضح النهار مع شمس تغمر كل شيء بنور من الذهب الخالص".

وقال لأخيه ثيو عن القرية الفرنسية: "إنها جميلة للغاية، إنها قلب الريف، مميزة ورائعة"، وأعرب عن تفاؤله بقوله إن اللوحات "تظهر أمام عيني وسيستغرق تشكيلها وقتاً، لكن ذلك سيأتي شيئاً فشيئاً".

لوحة فان جوخ



