افتتاح معرض فلسطين في الوجدان بنقابة التشكيليين.. صور

MENAFN - Youm7) افتتحت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القبانى، معرضًا بعنوان "فلسطين فى الوجدان"، لدعم القضية الفلسطينية، أمس، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة التشكيليين بدار الأوبرا.

افتتاح معرض فلسطين فى الوجدان





افتتاح معرض فلسطين فى الوجدان





افتتاح معرض فلسطين فى الوجدان





افتتاح معرض فلسطين فى الوجدان

ومن أبرز المشاركين بالمعرض، الدكتور مصطفى الرزاز، والدكتور أحمد نوار، والفنان محمد حجى، والدكتور مجدى عبد العزيز، ومرفت السويفى، والفنان نبيل وهبة، والدكتور مصطفى الرزاز.

وكانت نقابة التشكيليين قد أصدرت بيانًا صحفيًا، أكدت خلاله التأييد التام لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير القسري لأهالي فلسطين وقطاع غزة للأراضي المصرية.

وأوضحت النقابة فى بيانها أن الأراضى المصرية وسيناء خط أحمر لأمن واستقرار مصر، واستمرار الفلسطينيين بأراضيهم ضمانًا لاستمرار القضية الفلسطينية.

وتابعت: نشجب الأعمال الوحشية التى تقوم بها قوات العدوان الإسرائيلى على المدنيين الفلسطينيين وقصف المستشفيات؛ مما يشكل انتهاكًا للحقوق والقانون الدولى.

وأضافت: نحن على استعداد تام للنزول فى مليونيات لدعم وتأييد قرار الرئيس بأن سيناء خط أحمر، كما نعارض بشدة الانتهاكات التى تمارس ضد الفلسطينيين فى محاولة للقضاء على القضية.



