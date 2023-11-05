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كيف يمكن لمواقف السيارات تحت الأرض في برلين تدفئة آلاف المنازل؟

11/5/2023 4:25:26 AM
(MENAFN- Youm7) أظهرت دراسة جديدة أن مواقف السيارات تحت الأرض في برلين تنتج قدرًا كبيرًا من الحرارة، بحيث يمكنها تزويد آلاف المنازل بالكهرباء الحرارية الأرضية النظيفة.



والحرارة المنبعثة من محركات السيارات تجعل مواقف السيارات في المدينة أكثر سخونة من الأرض المحيطة بها، مما يؤدي بدوره إلى رفع درجة حرارة المياه الجوفية، قد يشكل هذا تهديدًا لجودة المياه، ولكنه يمثل أيضًا فرصة - باستخدام المضخات الحرارية لاستخراج الطاقة واستخدامها لتدفئة المنازل.



وفي برلين وحدها، يتم نقل ما يكفي من الطاقة إلى المياه الجوفية لتزويد 14660 أسرة بالتدفئة، استنادا إلى نماذج من أكثر من 5000 موقف للسيارات تحت الأرض.



يقول ماكسيميليان نويثين، عالم الجيولوجيا من جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرج: "سيكون لهذا ميزة استخراج الطاقة من المياه الجوفية وبالتالي تبريدها وتحسين جودتها".



ولم ينظر الباحثون إلى برلين فقط للتوصل إلى استنتاجاتهم، بل إلى 31 موقفًا للسيارات تحت الأرض في مدن مختلفة في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا وسويسرا.



وأظهرت تحقيقاتهم باستمرار أن مواقف السيارات هذه تعمل على تسخين المياه الجوفية على مدار العام، كذلك كان حجم حركة المرور في مواقف السيارات تحت الأرض، وقربها من المياه الجوفية، ودرجات حرارة المياه الجوفية المحيطة من أكبر العوامل التي تؤثر على كمية الحرارة المنتجة.



يوضح نويثين قائلاً: "تعمل مواقف السيارات العامة تحت الأرض على تسخين المياه الجوفية أكثر من المرافق الخاصة لأنها غالبًا ما تكون أعمق وتتوقف السيارات هناك لفترات زمنية أقصر".



وتشهد درجات حرارة المياه الجوفية في المدن الأوروبية ارتفاعا منذ عقود نتيجة للاحتباس الحراري، وهو ما يمكن أن يؤثر على نوعية المياه الجوفية التي نستمد منها أجزاء كبيرة من مياه الشرب لدينا.



ويحذر البروفيسور بيتر باير من معهد علوم الأرض والجغرافيا بجامعة MLU من أن "هذا التطور يحتاج إلى السيطرة عليه من خلال مجموعة متنوعة من التدابير" وفقا لما أوردته TheNextWeb.



في حين أن الحرارة الناتجة عن المياه الجوفية وحدها لا تكفي لتغطية احتياجات التدفئة لمدينة مثل برلين، يعتقد الباحثون أن إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية تتجاوز هذا بكثير وأنها يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في توفير الحرارة المستدامة.



وفي أماكن أخرى من أوروبا، تقوم كرواتيا ببناء محطة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 16 ميجاوات مدعومة بتمويل قدره 30 مليون يورو، في حين تهدف المجر إلى استبدال حوالي 1 إلى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بالطاقة الحرارية الأرضية سنويا.



ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أكبر محطة للتدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية في أوروبا، في مدينة آرهوس في الدنمارك، بحلول عام 2030، مع القدرة على تغطية 30% من احتياجات المنطقة من الطاقة.














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