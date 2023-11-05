منصة Apple Arcade تحصل على 8 ألعاب جديدة.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) قامت خدمة اشتراك الألعاب Apple Arcade بتوسيع عروضها بإضافة ثماني ألعاب جديدة، بما في ذلك Disney Dreamlight Valley Arcade Edition وFootball Manager 2024 Touch وSonic Dream Team، وحتى الآن، أضافت شركة أبل 68 لعبة جديدة هذا العام، وبالإضافة إلى ذلك، تلقت العديد من الألعاب الشهيرة من متجر التطبيقات تحديثات.وإذا لم تكن على علم بـ Apple Arcade، فهي خدمة اشتراك في الألعاب تمنح ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة وصولاً غير محدود إلى أكثر من 200 لعبة مسلية، كل ذلك بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.وسيمنح اللاعبين الفرصة لتجربة أي لعبة في الخدمة دون مخاطرة، وستكون كل لعبة قابلة للعب دون اتصال بالإنترنت، وستدعم معظمها وحدات التحكم في الألعاب.ونظرًا لأن Apple Arcade تقدم ألعابًا عبر أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV، يمكنك بسهولة متابعة اللعبة من حيث توقفت على أي جهاز تفاصيل الألعاب التي سيتم إصدارها في شهري نوفمبر وديسمبر ألعاب Apple آركيد الجديدة في نوفمبر وديسمبر 2023:Knotwords+ (Zach Gage)

تعد Knotwords+ عبارة عن لغز كلمات بسيط وأنيق، الهدف هو ترتيب الحروف لتكوين كلمات كاملة في الاتجاهين الأفقي والرأسي، تبدأ الألغاز بالتحدي ولكنها تصبح أسهل تدريجيًا مع تقدمك بشكل طبيعي نحو الحل.

Football Manager 2024 Touch (SEGA وSports Interactive):

ظهرت Football Manager 2024 Touch لأول مرة على Apple آركيد، حيث تقدم تحسينات مثل التدريب الأفضل، ومنشئ الكرات الثابتة المتجدد، ومبادئ المدير، ويسمح توافق Save Game للاعبي FM 2023 Touch بمواصلة حياتهم المهنية. تعمل الواجهة المتوافقة مع iPhone على تحسين التنقل، مع المزيد من الأدوات لأداء الفريق والنجاح.

Downwell+ (Devolver Digital)

تقدم Downwell+ للاعبين على الأجهزة المحمولة نزولاً مثيرًا إلى بئر، مسلحين فقط بالأحذية النارية. أدوات التحكم البديهية الخاصة بها تجعل جمع الجواهر الحمراء ومحاربة الوحوش واكتشاف الكهوف المخفية مغامرة دائمة التغير.

Delicious – Miracle of Life+ (GameHouse):



انضم إلى إميلي، وهي أم حامل، في لعبة طبخ إدارة الوقت هذه. مع 60 مستوى، يمكنك تصميم غرفة حضانة ومواجهة التحديات وتجربة رحلة الحمل أثناء إدارة مطبخ مزدحم.

إصدار Disney Dreamlight Valley Arcade (Gameloft):

يقدم إصدار Disney Dreamlight Valley Arcade عالمًا سحريًا مع شخصيات Disney وPixar. قم باستعادة Dreamlight Valley من قوة النسيان وحل الألغاز وتكوين صداقات مثل Belle وGoofy.

Puzzle & Dragons Story (GungHo Online Entertainment):

– تقدم لعبة Puzzle & Dragons Story، الأحدث في سلسلة ألعاب تقمص الأدوار اللغزية الشهيرة، ألغاز مطابقة الثلاثة وأسلوب لعب RPG لجمع المخلوقات حصريًا على Apple Arcade. يقوم اللاعبون بمطابقة الأجرام السماوية لقيادة الحلفاء وهزيمة الأعداء، وجمع المواد لإنشاء فرقهم وتحسينها. تعد التحديثات المتكررة بمزيد من المغامرات والمخلوقات في عالم غامض.

Sonic Dream Team (SEGA)

– Sonic Dream Team، هي لعبة منصات حركة ثلاثية الأبعاد حصرية على Apple Arcade، تضم Sonic وأصدقاء يقاتلون Doctor Eggman في مشاهد الأحلام. يمكن اللعب بستة شخصيات ذات قدرات فريدة.

Turmoil+ (Gamious)

– يقدم Turmoil+ محاكاة ساخرة للاندفاع النفطي في القرن التاسع عشر. يصبح اللاعبون رواد أعمال في مجال النفط، ويتنافسون على الأرض والأرباح. تتميز اللعبة بحملة غنية وشخصيات ملونة وترقيات ومستويات تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية.

تحديثات ملحوظة أخرى

تقدم Apple Arcade تحديثات مثيرة هذا الشهر، حيث تقدم Hello Kitty Island Adventure احتفال Give & Gather مع My Sweet Piano، ويحصل NBA 2K24 Arcade Edition على أول تحديث له بزي City Edition ولاعبين جدد مثل Allen Iverson.

تشمل الألعاب الأخرى التي تتلقى تحديثات في نوفمبر وديسمبر Sneaky Sasquatch، وCut the Rope 3، وSamba de Amigo: Party-To-Go، وJackson Rural Life Adventure، وThe Oregon Trail، مما يوفر المزيد من المرح للاعبين.