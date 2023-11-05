Sunday, 05 November 2023 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأب الروحى للذكاء الاصطناعى يحذر: لا تجعلوا شركات التكنولوجيا الكبرى تكتب قواعد الـ AI

11/5/2023 4:25:26 AM
(MENAFN- Youm7) قال يوشوا بنجيو، عالم الكمبيوتر الكندي الحائز على جائزة تورينج، والذى يمكن وصفه بأنه الأب الروحي للذكاء الاصطناعي ، لمجلة Insider، إن احتمال سيطرة عدد قليل من الشركات على قطاع الذكاء الاصطناعي كان "المشكلة الثانية" وراء المخاطر الوجودية التي تشكلها التكنولوجيا.



وقال لـ Insider في مقابلة: "نحن نسير على مسار لبناء المزيد والمزيد من الأنظمة القوية والسؤال المركزي للديمقراطية هو من يسيطر على هذه الأنظمة - هل هناك خطر من التركيز المفرط للسلطة"، وأضاف بنجيو: "هذه أسئلة مهمة كنت أفكر فيها منذ سنوات، لكن وصول ChatGPT وهذه الأنظمة جعلني أشعر بالقلق أكثر بشأن تركيز السلطة".



وفي معرض تناوله للمخاوف التي أثارها زميله رائد الذكاء الاصطناعي يان ليكون، قال بينجيو إنه لا يتفق مع اقتراح ليكون بأن قادة التكنولوجيا البارزين بما في ذلك سام ألتمان من OpenAI كانوا يحاولون السيطرة على القطاع من خلال الضغط من أجل تنظيم أقوى.



في الأسبوع الماضي، اتهم LeCun مؤسسي الذكاء الاصطناعي مثل ديميس هاسابيس من DeepMind وداريو أمودي من Anthropic بمحاولة القيام "بالسيطرة التنظيمية على صناعة الذكاء الاصطناعي"، وقال بنجيو: "علينا أن نتجنب الموقف الذي تكتب فيه الشركات القواعد - وهذا أمر واضح". "لكن هذه المناقشة برمتها حول الاستيلاء التنظيمي أعتقد أنها ليست حقيقة."



وأضاف أن التنظيم، على الأقل في شكله الحالي، لن يكون بمثابة الدعم لشركات التكنولوجيا الكبرى كما اقترح بعض خبراء الصناعة أنه يمكن أن يكون كذلك، وقال بينيجو: "جميع اللوائح المختلفة التي تتم مناقشتها بشكل عام ترتكز على فكرة أن العبء التنظيمي الرقابي سيكون أكبر بالنسبة لهذه الأنظمة الأكبر التي تبنيها تلك الشركات الكبيرة".



وأضاف: "بعبارة أخرى، سيمارس هذا الأمر مزيدًا من الضغوط وسيكلف المزيد". "لكن الشركات الصغيرة التي تقوم إما بالذكاء الاصطناعي الضيق، أو تقوم فقط بتصميم التطبيقات فوق أكبر الأنظمة، لن تحتاج إلى أن تخضع لنفس النوع من التدقيق".












MENAFN05112023000132011024ID1107374100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث